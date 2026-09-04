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Сбербанк и "Союзмультфильм" помогут в обновлении парка Магадана

Сбербанк и "Союзмультфильм" помогут в обновлении парка Магадана - 04.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк и "Союзмультфильм" помогут в обновлении парка Магадана

Власти Магаданской области на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в обновлении центрального парка Магадана со Сбербанком и киностудией "Союзмультфильм". | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T06:36+0300

2026-09-04T06:36+0300

2026-09-04T06:36+0300

магаданская область

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колыма

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союзмультфильм

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МАГАДАН, 4 сен - ПРАЙМ. Власти Магаданской области на ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в обновлении центрального парка Магадана со Сбербанком и киностудией "Союзмультфильм". "Соглашение о сотрудничестве подписали на ВЭФ президент Сбербанка Герман Греф, председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева и губернатор Магаданской области Сергей Носов", - сообщает правительство Магаданской области. Поясняется, что в парке создадут комфортную инфраструктуру для отдыха: обустроят детские, спортивные и прогулочные зоны, проложат велосипедные маршруты, улучшат освещение и озеленение. "Союзмультфильм" поможет с культурной программой парка — в нее внедрят образовательные, развлекательные и интерактивные элементы с привлечением персонажей и контента киностудии. Появятся тематические пространства, арт-объекты и интерактивные инсталляции. На территории планируют проводить фестивали, выставки, кинопоказы и мастер-классы", - уточняет правительство региона. Дополняется, что в парке сохранят уникальные природные объекты, в том числе вековые лиственницы, которые росли там еще до основания города. Экологические исследования, защита биоразнообразия и энергоэффективные решения станут частью проекта. "Фактически это подписание дает старт реальной работе. Приоритетной задачей является реконструкция инженерных сетей. Поэтому начинаем работу именно с инфраструктуры. Задачи ставим с учетом того, что президент принял приглашение жителей Магадана приехать к юбилею со дня основания города. Понятно, что других крайних сроков, кроме как лето 2029 года, у нас нет", - цитирует Носова правительство Колымы. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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магаданская область, магадан, колыма, герман греф, союзмультфильм, сбербанк, вэф