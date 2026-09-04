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В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да"
В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да" - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да"
Произнесенное в беседе с мошенником слово "да" не может привести к хищению денег, поскольку процедура верификации у банков гораздо сложнее и включает несколько... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T07:37+0300
2026-09-04T07:37+0300
2026-09-04T07:37+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Произнесенное в беседе с мошенником слово "да" не может привести к хищению денег, поскольку процедура верификации у банков гораздо сложнее и включает несколько уровней проверки, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается истории о том, что произнесенное в беседе с мошенником слово "да" может привести к хищению денег, то это миф... Процесс аутентификации гораздо более сложный. Иначе бы мошенники только и делали, что записывали или генерировали голоса клиентов банков и опустошали их счета", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кузнецов заверил, что банк не переведет кому бы то ни было деньги клиентов, если кто-то по телефону в общении с сотрудником или ИИ-ассистентом произнесет от вашего имени вашим голосом слово "да".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, технологии, владивосток, сбербанк, вэф
Банки, Финансы, Технологии, Владивосток, Сбербанк, ВЭФ
В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да"
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: слово "да" не может привести к хищению денег
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Произнесенное в беседе с мошенником слово "да" не может привести к хищению денег, поскольку процедура верификации у банков гораздо сложнее и включает несколько уровней проверки, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается истории о том, что произнесенное в беседе с мошенником слово "да" может привести к хищению денег, то это миф... Процесс аутентификации гораздо более сложный. Иначе бы мошенники только и делали, что записывали или генерировали голоса клиентов банков и опустошали их счета", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кузнецов заверил, что банк не переведет кому бы то ни было деньги клиентов, если кто-то по телефону в общении с сотрудником или ИИ-ассистентом произнесет от вашего имени вашим голосом слово "да".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.