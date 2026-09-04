https://1prime.ru/20260904/sberbank-873014046.html

В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да"

В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да" - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке опровергли сообщения о хищении денег при произнесении "да"

Произнесенное в беседе с мошенником слово "да" не может привести к хищению денег, поскольку процедура верификации у банков гораздо сложнее и включает несколько... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T07:37+0300

2026-09-04T07:37+0300

2026-09-04T07:37+0300

банки

финансы

технологии

владивосток

сбербанк

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873014046.jpg?1788496631

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Произнесенное в беседе с мошенником слово "да" не может привести к хищению денег, поскольку процедура верификации у банков гораздо сложнее и включает несколько уровней проверки, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Что касается истории о том, что произнесенное в беседе с мошенником слово "да" может привести к хищению денег, то это миф... Процесс аутентификации гораздо более сложный. Иначе бы мошенники только и делали, что записывали или генерировали голоса клиентов банков и опустошали их счета", - сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Кузнецов заверил, что банк не переведет кому бы то ни было деньги клиентов, если кто-то по телефону в общении с сотрудником или ИИ-ассистентом произнесет от вашего имени вашим голосом слово "да". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, технологии, владивосток, сбербанк, вэф