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В Сбербанке оценили ситуацию с оттоком наличности из банков - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Сбербанке оценили ситуацию с оттоком наличности из банков
В Сбербанке оценили ситуацию с оттоком наличности из банков - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке оценили ситуацию с оттоком наличности из банков
Ситуация со спросом на наличные в России в августе по сравнению с июлем улучшилась, отток наличности из банков сократился примерно на треть, сообщил в интервью... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:16+0300
2026-09-04T08:23+0300
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финансы
россия
владивосток
сбербанк
банк россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация со спросом на наличные в России в августе по сравнению с июлем улучшилась, отток наличности из банков сократился примерно на треть, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026 зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "В целом в августе динамика была лучше, чем в июле. Отток наличности был примерно на треть меньше. Это, конечно, позитивный сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос о высоком спросе на наличные. Скворцов отметил, что важно смотреть на долю наличного оборота, смотреть с точки зрения денежной массы предыдущих месяцев. "В августе увидели здесь улучшение", - добавил он. Также Скворцов сказал, что во многом динамику года определяет четвертый квартал. "Мы понимаем, что в третьем квартале, в июле и августе очень много трат у населения. Это расходы, связанные с путешествиями, в том числе за рубеж. Есть факторы, которые способствовали такому сезонному спросу на наличность в летний период. Посмотрим, что будет дальше, но в целом пока, наверное, можно согласиться с тем, что есть положительный тренд, который делает проблему менее острой", - подытожил он. Ранее Банк России в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов отмечал, что рост объема наличных денег - это естественный процесс. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе, при этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе, отмечал регулятор. Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы - около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%, напоминали в ЦБ. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, отмечал регулятор. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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банки, финансы, россия, владивосток, сбербанк, банк россии, вэф
Банки, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Сбербанк, Банк России, ВЭФ
08:16 04.09.2026 (обновлено: 08:23 04.09.2026)
 
В Сбербанке оценили ситуацию с оттоком наличности из банков

Скворцов: ситуация со спросом на наличные в августе улучшилась, отток сократился на треть

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ситуация со спросом на наличные в России в августе по сравнению с июлем улучшилась, отток наличности из банков сократился примерно на треть, сообщил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2026 зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"В целом в августе динамика была лучше, чем в июле. Отток наличности был примерно на треть меньше. Это, конечно, позитивный сигнал", - сказал он, отвечая на вопрос о высоком спросе на наличные.
Скворцов отметил, что важно смотреть на долю наличного оборота, смотреть с точки зрения денежной массы предыдущих месяцев. "В августе увидели здесь улучшение", - добавил он.
Также Скворцов сказал, что во многом динамику года определяет четвертый квартал.
"Мы понимаем, что в третьем квартале, в июле и августе очень много трат у населения. Это расходы, связанные с путешествиями, в том числе за рубеж. Есть факторы, которые способствовали такому сезонному спросу на наличность в летний период. Посмотрим, что будет дальше, но в целом пока, наверное, можно согласиться с тем, что есть положительный тренд, который делает проблему менее острой", - подытожил он.
Ранее Банк России в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов отмечал, что рост объема наличных денег - это естественный процесс. Когда растет экономика, увеличиваются денежная масса и объем наличных в ее составе, при этом важнее смотреть не просто на объем наличных денег, а на их долю в денежной массе, отмечал регулятор.
Сейчас доля наличных денег в составе денежной массы - около 15%, тогда как еще 5 лет назад она была около 20%, напоминали в ЦБ. Небольшой рост доли наличных в текущем году никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение, отмечал регулятор.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БанкиФинансыРОССИЯВладивостокСбербанкБанк РоссииВЭФ
 
 
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