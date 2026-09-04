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В Сбербанке предупредили о росте мошеннических атак с помощью ИИ

В Сбербанке предупредили о росте мошеннических атак с помощью ИИ - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке предупредили о росте мошеннических атак с помощью ИИ

Количество мошеннических атак с помощью искусственного интеллекта растет, эти схемы включают много этапов и используют дипфейки и фишинг, рассказал в интервью... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:26+0300

2026-09-04T13:26+0300

2026-09-04T13:29+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Количество мошеннических атак с помощью искусственного интеллекта растет, эти схемы включают много этапов и используют дипфейки и фишинг, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "На смену приходят многоэтапные персонализированные атаки с использованием ИИ: сбор данных о жертве, цепочка звонков от имени разных организаций, дипфейки и фишинг. Число фишинговых ресурсов и рассылок выросло по отдельным направлениям более чем в 30 раз", – сказал он в интервью в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Собеседник агентства пояснил, что предлог может быть любым: от звонка из поликлиники или управляющей компании до сообщения от руководителя или родственника в мессенджере. Новым трендом зампред назвал массированное применение дипфейков и автономных ИИ-систем для автоматизации обмана. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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технологии, банки, финансы, владивосток, сбербанк, вэф