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В Сбербанке объяснили рост ставок по вкладам - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Сбербанке объяснили рост ставок по вкладам
В Сбербанке объяснили рост ставок по вкладам - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке объяснили рост ставок по вкладам
Ставки по вкладам в российских банках растут, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, на фоне конкуренции кредитных организаций за клиентов, рассказал РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:57+0300
2026-09-04T15:59+0300
банки
финансы
алексей заботкин
банк россии
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в российских банках растут, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, на фоне конкуренции кредитных организаций за клиентов, рассказал РИА Новости зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках на 2 сентября сохраняется на уровне 13,85% годовых на 3 месяца, это максимум с марта, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги", которые изучило РИА Новости. Это происходит несмотря на последовательное снижение ключевой ставки Банка России. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял летом прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. На последнем заседании в июле регулятор снизил ставку десятый раз подряд – на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых. "И на примере последнего решения ЦБ по ставке – даже после ее снижения банки не стали сокращать свои ставки по депозитам. Это говорит о том, что конкуренция становится более интенсивной и сейчас положительный гэп между ключевой ставкой и ставкой по депозитам сокращается", – отметил Скворцов. Он добавил, что на показатель также влияет отток наличности. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в середине июня говорил, что ЦБ фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный, и сам по себе рост объема наличных денег – нормальное явление. Скворцов также обратил внимание на ожидаемый в стране рост кредитования – он увеличивается во втором полугодии. При этом в январе–июне ряд банков отдавал приоритет маржинальности в сравнении с привлечением клиентов, указал топ-менеджер. "Во втором полугодии, как правило, ситуация меняется и конкуренция за пассивы начинает обостряться", – добавил он.
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банки, финансы, алексей заботкин, банк россии
Банки, Финансы, Алексей Заботкин, Банк России
15:57 04.09.2026 (обновлено: 15:59 04.09.2026)
 
В Сбербанке объяснили рост ставок по вкладам

Скворцов: ставки по вкладам растут на фоне конкуренции за клиентов

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Ставки по вкладам в российских банках растут, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, на фоне конкуренции кредитных организаций за клиентов, рассказал РИА Новости зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 20 крупнейших российских банках на 2 сентября сохраняется на уровне 13,85% годовых на 3 месяца, это максимум с марта, следует из данных финансового маркетплейса "Финуслуги", которые изучило РИА Новости.
Это происходит несмотря на последовательное снижение ключевой ставки Банка России. Курс на смягчение денежно-кредитной политики регулятор взял летом прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. На последнем заседании в июле регулятор снизил ставку десятый раз подряд – на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
"И на примере последнего решения ЦБ по ставке – даже после ее снижения банки не стали сокращать свои ставки по депозитам. Это говорит о том, что конкуренция становится более интенсивной и сейчас положительный гэп между ключевой ставкой и ставкой по депозитам сокращается", – отметил Скворцов.
Он добавил, что на показатель также влияет отток наличности.
Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в середине июня говорил, что ЦБ фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный, и сам по себе рост объема наличных денег – нормальное явление.
Скворцов также обратил внимание на ожидаемый в стране рост кредитования – он увеличивается во втором полугодии. При этом в январе–июне ряд банков отдавал приоритет маржинальности в сравнении с привлечением клиентов, указал топ-менеджер. "Во втором полугодии, как правило, ситуация меняется и конкуренция за пассивы начинает обостряться", – добавил он.
 
БанкиФинансыАлексей ЗаботкинБанк России
 
 
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