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В Сбербанке дали совет россиянам, которых вовлекли в дропперство

В Сбербанке дали совет россиянам, которых вовлекли в дропперство - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке дали совет россиянам, которых вовлекли в дропперство

Россиянам, которых вовлекли в дропперство, стоит прекратить следовать указаниям третьих лиц, сохранить доказательства непреднамеренного участия и обратиться в... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T18:47+0300

2026-09-04T18:47+0300

2026-09-04T19:01+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россиянам, которых вовлекли в дропперство, стоит прекратить следовать указаниям третьих лиц, сохранить доказательства непреднамеренного участия и обратиться в правоохранительные органы, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Надо прекратить совершать действия по указанию третьих лиц и прервать с ними любой контакт, даже если поступают угрозы. Также необходимо сохранить все имеющиеся доказательства вовлечения в дропперство, например, скриншоты переписок, и обратиться в правоохранительные органы и банк", – сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Кузнецов добавил, что в Сбербанке с прошлого года работает механизм, который позволяет дропу, осознавшему свое участие в мошеннической цепочке, добровольно вернуть деньги жертве. Для этого сотрудники банка проводят профилактические беседы, в которых объясняют последствия в случае, если не вернуть деньги. Дропперство – это участие в переводе или обналичивании чужих денег, в основном украденных. Например, подростку обычно предлагают "простой заработок": оформить карту, принять перевод, переслать деньги дальше или передать доступ к банковскому приложению. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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банки, финансы, владивосток, сбербанк, вэф