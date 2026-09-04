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Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз
Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз - 04.09.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз
Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз и превышает 200 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:41+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз и превышает 200 миллиардов долларов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин."Динамика товарооборота России и Китая подтверждает особый статус наших отношений. За 30 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 50 раз и на сегодняшний день существенно превышает 200 миллиардов долларов", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.За первые семь месяцев этого года товарооборот показал рост на 26%. "Значительная часть этого роста обеспечена поставками российских энергоресурсов, доля которых в экспорте в Китай превышает 60%. И это не только нефть и газ, но и нефтепродукты, уголь и электроэнергия", - добавил Сечин.Он также отметил, что Россия уже в который раз подтвердила свой статус крупнейшего поставщика энергоресурсов в Китай с долей 22%.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
Товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз
Сечин: товарооборот России и Китая за 30 лет вырос более чем в 50 раз