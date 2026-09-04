https://1prime.ru/20260904/sechin-873019828.html
Россия удвоила поставки медной руды в КНР, заявил Сечин
Россия удвоила поставки медной руды в КНР, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия удвоила поставки медной руды в КНР, заявил Сечин
Поставки медной руды и концентрата из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года выросли в два раза, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:46+0300
2026-09-04T09:46+0300
2026-09-04T09:46+0300
россия
китай
владивосток
игорь сечин
вэф
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/07/771090748_0:120:1500:964_1920x0_80_0_0_1e612866487c349b837e53823ae67bb9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Поставки медной руды и концентрата из России в Китай за первые семь месяцев 2026 года выросли в два раза, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "За первые 7 месяцев текущего года поставки медной руды и концентрата выросли также в два раза", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/07/771090748_28:0:1472:1083_1920x0_80_0_0_10bc1de63820599a72ca1014eea263a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
Россия удвоила поставки медной руды в КНР, заявил Сечин
Сечин: поставки медной руды из России в Китай за первые семь месяцев выросли в два раза