Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/sechin-873019968.html
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин
Российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай, в 2025 году было поставлено около 90 миллионов тонн, заявил ответственный секретарь комиссии... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:47+0300
2026-09-04T09:47+0300
россия
китай
владивосток
игорь сечин
вэф
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873019968.jpg?1788504422
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай, в 2025 году было поставлено около 90 миллионов тонн, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Российские поставки обеспечивают около 20% китайского импорта угля, за прошлый год поставлено около 90 миллионов тонн", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
китай
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
09:47 04.09.2026
 
Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай, заявил Сечин

Сечин: Россия обеспечивает около 20% импорта угля в Китай за 2025 год

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Российские поставки обеспечивают около 20% импорта угля в Китай, в 2025 году было поставлено около 90 миллионов тонн, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Российские поставки обеспечивают около 20% китайского импорта угля, за прошлый год поставлено около 90 миллионов тонн", - сказал Сечин в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯКИТАЙВладивостокИгорь СечинВЭФРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала