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Порядка 10% мировых запасов редкоземельных металлов находится в России
Порядка 10% мировых запасов редкоземельных металлов находится в России - 04.09.2026, ПРАЙМ
Порядка 10% мировых запасов редкоземельных металлов находится в России
Порядка 10% мировых запасов редкоземельных металлов (РЗМ) находится в России, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:48+0300
2026-09-04T09:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Порядка 10% мировых запасов редкоземельных металлов (РЗМ) находится в России, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Порядка 90% мировых мощностей переработки редкоземельных элементов, без которых невозможно развитие современных технологий, сосредоточено именно в Китае. В России расположено 10% мировых запасов металлов этой группы", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, китай, владивосток, игорь сечин, вэф, роснефть
РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, ВЭФ, Роснефть
Порядка 10% мировых запасов редкоземельных металлов находится в России
Сечин: около 10% мировых запасов редкоземельных металлов находится в России