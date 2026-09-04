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Сечин назвал кризис в Ормузском проливе моментом истины
Сечин назвал кризис в Ормузском проливе моментом истины - 04.09.2026, ПРАЙМ
Сечин назвал кризис в Ормузском проливе моментом истины
Кризис в Ормузском проливе стал моментом истины для мировой энергосистемы, показал значение альтернативных логистических маршрутов, заявил ответственный... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:59+0300
2026-09-04T09:59+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Кризис в Ормузском проливе стал моментом истины для мировой энергосистемы, показал значение альтернативных логистических маршрутов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Ормузский кризис стал моментом истины для мировой энергетической системы, высветив значение альтернативных логистических маршрутов", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Важнейшим из таких маршрутов в нынешних условиях является Северный морской путь, позволяющий сократить сроки доставки грузов торговым партнерам России в 1,5-2 раза и на треть снизить затраты, добавил Сечин.
"Благодаря особым отношениям, сложившимся между нашими странами, у Китая есть возможность приоритетного доступа к использованию этого маршрута", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, ормузский пролив, китай, владивосток, игорь сечин, роснефть, вэф
РОССИЯ, Ормузский пролив, КИТАЙ, Владивосток, Игорь Сечин, Роснефть, ВЭФ
Сечин назвал кризис в Ормузском проливе моментом истины
Сечин: кризис в Ормузском проливе показал значение альтернативных логистических маршрутов
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Кризис в Ормузском проливе стал моментом истины для мировой энергосистемы, показал значение альтернативных логистических маршрутов, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Ормузский кризис стал моментом истины для мировой энергетической системы, высветив значение альтернативных логистических маршрутов", - сказал он на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Важнейшим из таких маршрутов в нынешних условиях является Северный морской путь, позволяющий сократить сроки доставки грузов торговым партнерам России в 1,5-2 раза и на треть снизить затраты, добавил Сечин.
"Благодаря особым отношениям, сложившимся между нашими странами, у Китая есть возможность приоритетного доступа к использованию этого маршрута", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.