https://1prime.ru/20260904/sechin-873029650.html

В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин

В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ

В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин

Сейчас мир находится на этапе, когда политические решения преобладают над нормами права, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:04+0300

2026-09-04T12:04+0300

2026-09-04T12:24+0300

россия

венесуэла

ближний восток

ормузский пролив

игорь сечин

роснефть

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873029650.jpg?1788513872

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сейчас мир находится на этапе, когда политические решения преобладают над нормами права, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Наш форум проходит на этапе истории, характеризующемся разрушением общепринятых правил ведения бизнеса и контрактной системы, преобладанием политических решений над нормами права", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Сечин отметил, что на примере событий в Венесуэле, Ближнем Востоке и Ормузском проливе хорошо видно, что никто не застрахован от последствий "авантюрных, односторонних политических решений гегемона". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

венесуэла

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венесуэла, ближний восток, ормузский пролив, игорь сечин, роснефть, вэф