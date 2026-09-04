https://1prime.ru/20260904/sechin-873029650.html
В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин
В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин - 04.09.2026, ПРАЙМ
В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин
Сейчас мир находится на этапе, когда политические решения преобладают над нормами права, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:04+0300
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роснефть
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сейчас мир находится на этапе, когда политические решения преобладают над нормами права, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Наш форум проходит на этапе истории, характеризующемся разрушением общепринятых правил ведения бизнеса и контрактной системы, преобладанием политических решений над нормами права", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ. Сечин отметил, что на примере событий в Венесуэле, Ближнем Востоке и Ормузском проливе хорошо видно, что никто не застрахован от последствий "авантюрных, односторонних политических решений гегемона". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, венесуэла, ближний восток, ормузский пролив, игорь сечин, роснефть, вэф
РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, Игорь Сечин, Роснефть, ВЭФ
В мире политические решения преобладают над нормами права, заявил Сечин
Сечин: мир находится на этапе, когда политические решения преобладают над нормами права
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Сейчас мир находится на этапе, когда политические решения преобладают над нормами права, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Наш форум проходит на этапе истории, характеризующемся разрушением общепринятых правил ведения бизнеса и контрактной системы, преобладанием политических решений над нормами права", - сказал он в ходе выступления на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в рамках ВЭФ.
Сечин отметил, что на примере событий в Венесуэле, Ближнем Востоке и Ормузском проливе хорошо видно, что никто не застрахован от последствий "авантюрных, односторонних политических решений гегемона".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.