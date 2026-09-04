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Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя
Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя - 04.09.2026, ПРАЙМ
Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя
Все сервисы Сбербанка после пятиминутного сбоя работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:32+0300
2026-09-04T12:32+0300
2026-09-04T12:32+0300
банки
технологии
финансы
сбербанк
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Все сервисы Сбербанка после пятиминутного сбоя работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
"По независимым от "Сбера" причинам произошел технологический сбой продолжительностью около пяти минут. Часть клиентов могли столкнуться со сложностями при входе в некоторые сервисы. Сейчас все сервисы банка работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе сервисов Сбербанка. согласно данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, в частности, пользователи жаловались на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса.
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банки, технологии, финансы, сбербанк
Банки, Технологии, Финансы, Сбербанк
Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя
Все сервисы Сбербанка после пятиминутного сбоя работают в штатном режиме
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Все сервисы Сбербанка после пятиминутного сбоя работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка.
"По независимым от "Сбера" причинам произошел технологический сбой продолжительностью около пяти минут. Часть клиентов могли столкнуться со сложностями при входе в некоторые сервисы. Сейчас все сервисы банка работают в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе сервисов Сбербанка. согласно данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, в частности, пользователи жаловались на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса.