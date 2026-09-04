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Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя

Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя - 04.09.2026, ПРАЙМ

Сервисы Сбербанка возобновили работу после пятиминутного сбоя

Все сервисы Сбербанка после пятиминутного сбоя работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:32+0300

2026-09-04T12:32+0300

2026-09-04T12:32+0300

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сбербанк

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Все сервисы Сбербанка после пятиминутного сбоя работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе банка. "По независимым от "Сбера" причинам произошел технологический сбой продолжительностью около пяти минут. Часть клиентов могли столкнуться со сложностями при входе в некоторые сервисы. Сейчас все сервисы банка работают в штатном режиме", – говорится в сообщении. Ранее в пятницу россияне сообщали о проблемах в работе сервисов Сбербанка. согласно данным детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, в частности, пользователи жаловались на проблемы с открытием мобильного приложения и сайта, а также личного кабинета и сервиса.

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банки, технологии, финансы, сбербанк