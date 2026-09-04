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"Северсталь" продала угольный актив в Туве новосибирской компании
"Северсталь" продала угольный актив в Туве новосибирской компании - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" продала угольный актив в Туве новосибирской компании
"Северсталь" продала угольный актив "Улугхемуголь" в Республике Тыва новосибирской компании "Промресурс" в соответствии со стратегией, сообщили РИА Новости в... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:09+0300
2026-09-04T14:09+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" продала угольный актив "Улугхемуголь" в Республике Тыва новосибирской компании "Промресурс" в соответствии со стратегией, сообщили РИА Новости в пресс-службе металлургической компании. Согласно ЕГРЮЛ, владельцем 100% компании "Улугхемуголь" с 27 августа значится ООО "Промресурс". Предприятие "Промресурс" зарегистрировано в Новосибирске, основной вид деятельности - оптовая торговля твердым топливом, следует из данных реестра. "Продажа актива - в соответствии с нашей стратегией, предполагающей снижение использования твердого топлива в производственной цепочке", - ответили в пресс-службе на вопрос о продаже предприятия "Улугхемуголь" "Промресурсу".
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бизнес, промышленность, новосибирск, северсталь
Бизнес, Промышленность, НОВОСИБИРСК, Северсталь
"Северсталь" продала угольный актив в Туве новосибирской компании
"Северсталь" продала угольный актив в Республике Тыва новосибирской компании "Промресурс"
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Северсталь" продала угольный актив "Улугхемуголь" в Республике Тыва новосибирской компании "Промресурс" в соответствии со стратегией, сообщили РИА Новости в пресс-службе металлургической компании.
Согласно ЕГРЮЛ, владельцем 100% компании "Улугхемуголь" с 27 августа значится ООО "Промресурс".
Предприятие "Промресурс" зарегистрировано в Новосибирске, основной вид деятельности - оптовая торговля твердым топливом, следует из данных реестра.
"Продажа актива - в соответствии с нашей стратегией, предполагающей снижение использования твердого топлива в производственной цепочке", - ответили в пресс-службе на вопрос о продаже предприятия "Улугхемуголь" "Промресурсу".