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На российско-белорусской границе введут систему "Мир" - 04.09.2026, ПРАЙМ
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На российско-белорусской границе введут систему "Мир"
На российско-белорусской границе введут систему "Мир" - 04.09.2026, ПРАЙМ
На российско-белорусской границе введут систему "Мир"
Государственную систему "Мир" смогут использовать в стационарных контрольных пунктах пропуска на российско-белорусской границе, рассказало Минцифры России. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T20:24+0300
2026-09-04T20:24+0300
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Государственную систему "Мир" смогут использовать в стационарных контрольных пунктах пропуска на российско-белорусской границе, рассказало Минцифры России. "Мир" - это система, обеспечивающая оперативный обмен информацией между государственными органами, которая позволяет контролировать выдачу и оборот документов, удостоверяющих личность, миграционный учет, а также пересечения госграницы. "В стационарных контрольных пунктах на российско-белорусской границе смогут использовать государственную систему "Мир" для сканирования паспортов и мгновенной проверки виз иностранцев, прибывающих транзитом через Беларусь", - говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что нововведение поможет повысить безопасность за счет оперативного доступа к актуальным данным, автоматизировать проверку документов и ускорить прохождение границы иностранными гражданами и лицами без гражданства. Кроме того, это поспособствует увеличению пропускной способности стационарных контрольных пунктов и созданию более комфортных условий для иностранных граждан и должностных лиц на границе. Стационарные контрольные пункты (СКП) - это постоянные пункты пропуска на российско-белорусской границе с капитальными строениями для круглосуточной работы. На них осуществляется пограничный контроль без полноценной таможенной проверки - процедура упрощена, как и на других границах между странами Таможенного союза.
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россия
РОССИЯ
20:24 04.09.2026
 
На российско-белорусской границе введут систему "Мир"

Минцифры: систему "Мир" смогут использовать в КПП на российско-белорусской границе

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Государственную систему "Мир" смогут использовать в стационарных контрольных пунктах пропуска на российско-белорусской границе, рассказало Минцифры России.
"Мир" - это система, обеспечивающая оперативный обмен информацией между государственными органами, которая позволяет контролировать выдачу и оборот документов, удостоверяющих личность, миграционный учет, а также пересечения госграницы.
"В стационарных контрольных пунктах на российско-белорусской границе смогут использовать государственную систему "Мир" для сканирования паспортов и мгновенной проверки виз иностранцев, прибывающих транзитом через Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.
Там уточнили, что нововведение поможет повысить безопасность за счет оперативного доступа к актуальным данным, автоматизировать проверку документов и ускорить прохождение границы иностранными гражданами и лицами без гражданства.
Кроме того, это поспособствует увеличению пропускной способности стационарных контрольных пунктов и созданию более комфортных условий для иностранных граждан и должностных лиц на границе.
Стационарные контрольные пункты (СКП) - это постоянные пункты пропуска на российско-белорусской границе с капитальными строениями для круглосуточной работы. На них осуществляется пограничный контроль без полноценной таможенной проверки - процедура упрощена, как и на других границах между странами Таможенного союза.
 
РОССИЯ
 
 
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