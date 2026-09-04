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СМИ: страховой сектор Непала может потерять более $120 млн из-за наводнений - 04.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: страховой сектор Непала может потерять более $120 млн из-за наводнений
СМИ: страховой сектор Непала может потерять более $120 млн из-за наводнений - 04.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: страховой сектор Непала может потерять более $120 млн из-за наводнений
Страховой сектор Непала может потерять более 20 миллиардов непальских рупий (порядка 130 миллионов долларов) в результате наводнений в стране даже без учета... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T18:20+0300
2026-09-04T18:20+0300
финансы
мировая экономика
непал
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страховой сектор Непала может потерять более 20 миллиардов непальских рупий (порядка 130 миллионов долларов) в результате наводнений в стране даже без учета выплат по случаям смерти и травм, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Произошедшее в Непале на прошлой неделе наводнение может привести к убыткам в сфере коммерческого страхования, превышающим 20 миллиардов непальских рупий (132,3 миллиона долларов), причем большую часть страховых требований составят убытки, связанные с гидроэлектростанциями", - пишет Рейтер со ссылкой на руководителя одной из крупнейших страховых компаний страны. Агентство отмечает, что страховое покрытие, в случае выплаты, компенсирует убытки, понесенные операторами электростанций, тогда как заявления на выплаты по страхованию жизни, несчастных случаев и сами компенсации работникам будут поданы отдельно, так как власти проверяют данные о погибших и пропавших без вести в отдаленных районах. Рейтер указывает, что в регионе страны, затронутом наводнением, расположены 11 гидроэнергетических объектов, некоторые из которых застрахованы. Агентство отметило, что на текущий момент оценка ущерба гидроэнергетической инфраструктуре страны продолжается. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших в результате наводнения в стране превысило 1,2 тысячи.
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финансы, мировая экономика, непал
Финансы, Мировая экономика, НЕПАЛ
18:20 04.09.2026
 
СМИ: страховой сектор Непала может потерять более $120 млн из-за наводнений

Рейтер: страховая отрасль Непала может потерять более $135 млн из-за наводнений

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Страховой сектор Непала может потерять более 20 миллиардов непальских рупий (порядка 130 миллионов долларов) в результате наводнений в стране даже без учета выплат по случаям смерти и травм, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Произошедшее в Непале на прошлой неделе наводнение может привести к убыткам в сфере коммерческого страхования, превышающим 20 миллиардов непальских рупий (132,3 миллиона долларов), причем большую часть страховых требований составят убытки, связанные с гидроэлектростанциями", - пишет Рейтер со ссылкой на руководителя одной из крупнейших страховых компаний страны.
Агентство отмечает, что страховое покрытие, в случае выплаты, компенсирует убытки, понесенные операторами электростанций, тогда как заявления на выплаты по страхованию жизни, несчастных случаев и сами компенсации работникам будут поданы отдельно, так как власти проверяют данные о погибших и пропавших без вести в отдаленных районах.
Рейтер указывает, что в регионе страны, затронутом наводнением, расположены 11 гидроэнергетических объектов, некоторые из которых застрахованы. Агентство отметило, что на текущий момент оценка ущерба гидроэнергетической инфраструктуре страны продолжается.
Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после схода ледника и вызванного им оползня. Число погибших в результате наводнения в стране превысило 1,2 тысячи.
 
ФинансыМировая экономикаНЕПАЛ
 
 
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