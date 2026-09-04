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В регионах прорабатывают соглашения о ценах на топливо с независимыми АЗС - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В регионах прорабатывают соглашения о ценах на топливо с независимыми АЗС
В регионах прорабатывают соглашения о ценах на топливо с независимыми АЗС - 04.09.2026, ПРАЙМ
В регионах прорабатывают соглашения о ценах на топливо с независимыми АЗС
Заключение соглашений о ценах на топливо между местными властями и независимыми АЗС прорабатывается в ряде регионов РФ, сообщил журналистам в кулуарах... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:17+0300
2026-09-04T09:25+0300
владивосток
александр новак
нпз
газпром
газпром нефть
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Заключение соглашений о ценах на топливо между местными властями и независимыми АЗС прорабатывается в ряде регионов РФ, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов. Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе вице-премьер Александр Новак. Также он говорил, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). "В рамках постановления правительства РФ 662 есть возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка. Такие соглашения рассчитаны на стабилизацию цен на социально значимые товары, к которым относится и топливо... Сейчас такие соглашения прорабатываются в ряде регионов, мы рассчитываем масштабировать эту практику", - рассказал Магазинов. "Сейчас этот механизм может и должен, с нашей точки зрения, быть применен... Задача - сориентировать регионы и крупнейшие действующие на их территории независимые сети АЗС на заключение таких соглашений", - подчеркнул он, добавив, что АЗС берут на себя обязательство устанавливать экономически обоснованные цены. По его словам, ФАС направила в регионы письмо о возможности заключения соглашения о стабилизации цен на топливо. Также он отметил, что служба проконтролирует реализацию таких соглашений после того, как они будут подписаны. На данный момент подобное соглашение действует в Новосибирской области до 15 ноября 2026 года с возможностью его дальнейшего продления, уточнили в пресс-службе ФАС. Согласно договоренностям между властями региона, независимыми нефтетрейдерами и местными АЗС, максимальная наценка на топливо, поставляемое ПАО "Газпром нефть", не должна превышать 15% от оптовой цены. Первыми к соглашению присоединились сети АЗС "Энергия" и "ОПТИ". Как сообщил Новак ранее в пятницу, соглашения регионов с частными АЗС будут обсуждаться в понедельник на очередном штабе по ситуации на рынке топлива. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
192
40
владивосток, александр новак, нпз, газпром, газпром нефть
Владивосток, Александр Новак, НПЗ, Газпром, Газпром нефть
09:17 04.09.2026 (обновлено: 09:25 04.09.2026)
 
В регионах прорабатывают соглашения о ценах на топливо с независимыми АЗС

Замглавы ФАС Магазинов: в ряде регионов прорабатываются соглашения о ценах на топливо

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Заключение соглашений о ценах на топливо между местными властями и независимыми АЗС прорабатывается в ряде регионов РФ, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы Федеральной антимонопольной службы Геннадий Магазинов.
Власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС, сообщал в августе вице-премьер Александр Новак. Также он говорил, что регионы будут подписывать соглашения, регулирующие максимальные надбавки к ценам на топливо, с частными сетями АЗС, а Минэнерго России и ФАС - с независимыми малыми и средними нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ).
"В рамках постановления правительства РФ 662 есть возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка. Такие соглашения рассчитаны на стабилизацию цен на социально значимые товары, к которым относится и топливо... Сейчас такие соглашения прорабатываются в ряде регионов, мы рассчитываем масштабировать эту практику", - рассказал Магазинов.
"Сейчас этот механизм может и должен, с нашей точки зрения, быть применен... Задача - сориентировать регионы и крупнейшие действующие на их территории независимые сети АЗС на заключение таких соглашений", - подчеркнул он, добавив, что АЗС берут на себя обязательство устанавливать экономически обоснованные цены.
По его словам, ФАС направила в регионы письмо о возможности заключения соглашения о стабилизации цен на топливо. Также он отметил, что служба проконтролирует реализацию таких соглашений после того, как они будут подписаны.
На данный момент подобное соглашение действует в Новосибирской области до 15 ноября 2026 года с возможностью его дальнейшего продления, уточнили в пресс-службе ФАС. Согласно договоренностям между властями региона, независимыми нефтетрейдерами и местными АЗС, максимальная наценка на топливо, поставляемое ПАО "Газпром нефть", не должна превышать 15% от оптовой цены. Первыми к соглашению присоединились сети АЗС "Энергия" и "ОПТИ".
Как сообщил Новак ранее в пятницу, соглашения регионов с частными АЗС будут обсуждаться в понедельник на очередном штабе по ситуации на рынке топлива.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВладивостокАлександр НовакНПЗГазпромГазпром нефть
 
 
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