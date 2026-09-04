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Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа
Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа - 04.09.2026, ПРАЙМ
Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа
Кибермошенники в первом полугодии 2026 года стремились установить шпионские программы внутри корпоративных систем и впоследствии запросить выкуп за... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:17+0300
2026-09-04T09:24+0300
технологии
ростелеком
финансы
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кибермошенники в первом полугодии 2026 года стремились установить шпионские программы внутри корпоративных систем и впоследствии запросить выкуп за восстановление работы, рассказали РИА Новости в ГК "Солар" (входит в группу "Ростелеком"). "Успешная атака может привести к остановке производства и напрямую повлиять на способность предприятия работать и получать прибыль. Это, в свою очередь, потенциально повышает готовность организации заплатить выкуп, чтобы восстановить работу", - говорится в исследовании IT-компании. Там уточнили, что в первом полугодии 2026 года промышленность стала основной целью сложных кибератак. Так, злоумышленников привлекала в промышленных предприятиях потенциальная выгода: из-за вирусов внутри системы компания могла остановить производство и выполнить все требования хакеров, чтобы вернуть доступы. Другой фактор - интеллектуальная собственность промышленных предприятий. Она может представлять интерес для прогосударственных группировок, которые занимаются шпионажем. На втором месте по числу сложных инцидентов в первом полугодии 2026 года оказался госсектор. В последние годы такие учреждения подвергались атакам группировок самого разного уровня. "Для атакующих-любителей это теперь далеко не всегда тривиальная задача. При этом прогосударственные группировки продолжают атаковать такие организации, даже несмотря на их более осознанный подход к защите", - прокомментировали в компании. Там добавили, что в топ-3 отраслей по числу многоэтапных атак также вошла IT-сфера. Кроме того, были зафиксированы атаки на телеком, энергетику, медицину и логистику.
https://1prime.ru/20260821/hakery-872573143.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
технологии, ростелеком, финансы
Технологии, Ростелеком, Финансы
09:17 04.09.2026 (обновлено: 09:24 04.09.2026)
 
Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа

ГК "Солар": кибермошенники в I полугодии 2026 года пытались установить шпионские программы

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кибермошенники в первом полугодии 2026 года стремились установить шпионские программы внутри корпоративных систем и впоследствии запросить выкуп за восстановление работы, рассказали РИА Новости в ГК "Солар" (входит в группу "Ростелеком").
"Успешная атака может привести к остановке производства и напрямую повлиять на способность предприятия работать и получать прибыль. Это, в свою очередь, потенциально повышает готовность организации заплатить выкуп, чтобы восстановить работу", - говорится в исследовании IT-компании.
Там уточнили, что в первом полугодии 2026 года промышленность стала основной целью сложных кибератак. Так, злоумышленников привлекала в промышленных предприятиях потенциальная выгода: из-за вирусов внутри системы компания могла остановить производство и выполнить все требования хакеров, чтобы вернуть доступы.
Другой фактор - интеллектуальная собственность промышленных предприятий. Она может представлять интерес для прогосударственных группировок, которые занимаются шпионажем.
На втором месте по числу сложных инцидентов в первом полугодии 2026 года оказался госсектор. В последние годы такие учреждения подвергались атакам группировок самого разного уровня.
"Для атакующих-любителей это теперь далеко не всегда тривиальная задача. При этом прогосударственные группировки продолжают атаковать такие организации, даже несмотря на их более осознанный подход к защите", - прокомментировали в компании.
Там добавили, что в топ-3 отраслей по числу многоэтапных атак также вошла IT-сфера. Кроме того, были зафиксированы атаки на телеком, энергетику, медицину и логистику.
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