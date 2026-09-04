https://1prime.ru/20260904/solara-873017591.html

Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа

Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа - 04.09.2026, ПРАЙМ

Хакеры пытались захватить сервера ГК "Солар" для выкупа

Кибермошенники в первом полугодии 2026 года стремились установить шпионские программы внутри корпоративных систем и впоследствии запросить выкуп за... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:24+0300

технологии

ростелеком

финансы

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Кибермошенники в первом полугодии 2026 года стремились установить шпионские программы внутри корпоративных систем и впоследствии запросить выкуп за восстановление работы, рассказали РИА Новости в ГК "Солар" (входит в группу "Ростелеком"). "Успешная атака может привести к остановке производства и напрямую повлиять на способность предприятия работать и получать прибыль. Это, в свою очередь, потенциально повышает готовность организации заплатить выкуп, чтобы восстановить работу", - говорится в исследовании IT-компании. Там уточнили, что в первом полугодии 2026 года промышленность стала основной целью сложных кибератак. Так, злоумышленников привлекала в промышленных предприятиях потенциальная выгода: из-за вирусов внутри системы компания могла остановить производство и выполнить все требования хакеров, чтобы вернуть доступы. Другой фактор - интеллектуальная собственность промышленных предприятий. Она может представлять интерес для прогосударственных группировок, которые занимаются шпионажем. На втором месте по числу сложных инцидентов в первом полугодии 2026 года оказался госсектор. В последние годы такие учреждения подвергались атакам группировок самого разного уровня. "Для атакующих-любителей это теперь далеко не всегда тривиальная задача. При этом прогосударственные группировки продолжают атаковать такие организации, даже несмотря на их более осознанный подход к защите", - прокомментировали в компании. Там добавили, что в топ-3 отраслей по числу многоэтапных атак также вошла IT-сфера. Кроме того, были зафиксированы атаки на телеком, энергетику, медицину и логистику.

https://1prime.ru/20260821/hakery-872573143.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, ростелеком, финансы