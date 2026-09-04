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Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о делистинге акций компании

Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о делистинге акций компании - 04.09.2026, ПРАЙМ

Совет директоров ПИК рассмотрит вопрос о делистинге акций компании

Совет директоров девелоперской компании ПИК рассмотрит на общем собрании вопрос о делистинге акций компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T23:27+0300

2026-09-04T23:27+0300

2026-09-04T23:27+0300

акции

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недвижимость

пик

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской компании ПИК рассмотрит на общем собрании вопрос о делистинге акций компании. "Вынесение на общее собрание акционеров публичного акционерного общества "ПИК-специализированный застройщик" вопроса, связанного с делистингом акций публичного акционерного общества "ПИК-специализированный застройщик" и (или) эмиссионных ценных бумаг публичного акционерного общества "ПИК-специализированный застройщик", конвертируемых в его акции", – говорится в сообщении девелопера. Заседание совета директоров запланировали на 7 сентября. Помимо этого, на повестку собрания также решили вынести вопрос об определении цены выкупа акций компании по требованию акционеров. Кроме того, АО "Недвижимые активы", которое, согласно сообщению, владеет 98% акций девелопера, направило эмитенту уведомление о праве требовать выкуп остальных акций. Цену выкупаемых акций установили на уровне 551 рубль 40 копеек за одну бумагу. ПИК - один из крупнейших российских девелоперов жилья, работает с 1994 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, недвижимость, пик