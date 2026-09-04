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В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем
В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем
Россия, Мьянма и Китай планируют реализовать энергетический проект, предусматривающий импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и его использование... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:46+0300
2026-09-04T15:46+0300
газ
россия
мьянма
китай
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия, Мьянма и Китай планируют реализовать энергетический проект, предусматривающий импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и его использование для производства электроэнергии, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин. "Еще одним важным направлением сотрудничества являются проекты по использованию сжиженного природного газа, в том числе проект в регионе Иравади, в районе Милинджайн", - отметил он. По словам министра, в рамках проекта СПГ будет импортироваться из России, после чего совместно с Китаем его планируется преобразовывать обратно в газообразное состояние и использовать для производства электроэнергии. "Произведенная электроэнергия и природный газ будут поставляться в регионы Янгон и Иравади", - уточнил У Ко Ко Луин. Министр также отметил, что сотрудничество России и Мьянмы в электроэнергетике охватывает три основных направления - производство, передачу и распределение электроэнергии. По его словам, для развития всех трех направлений Мьянма уже осуществляет технологическое сотрудничество с Россией. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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газ, россия, мьянма, китай, владивосток, вэф
Газ, РОССИЯ, МЬЯНМА, КИТАЙ, Владивосток, ВЭФ, ВЭФ-2026
15:46 04.09.2026
 
В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем

У Ко Ко Луин: Мьянма совместно с РФ и КНР планируют проект по импорту российского СПГ

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия, Мьянма и Китай планируют реализовать энергетический проект, предусматривающий импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и его использование для производства электроэнергии, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин.
"Еще одним важным направлением сотрудничества являются проекты по использованию сжиженного природного газа, в том числе проект в регионе Иравади, в районе Милинджайн", - отметил он.
По словам министра, в рамках проекта СПГ будет импортироваться из России, после чего совместно с Китаем его планируется преобразовывать обратно в газообразное состояние и использовать для производства электроэнергии.
"Произведенная электроэнергия и природный газ будут поставляться в регионы Янгон и Иравади", - уточнил У Ко Ко Луин.
Министр также отметил, что сотрудничество России и Мьянмы в электроэнергетике охватывает три основных направления - производство, передачу и распределение электроэнергии. По его словам, для развития всех трех направлений Мьянма уже осуществляет технологическое сотрудничество с Россией.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ГазРОССИЯМЬЯНМАКИТАЙВладивостокВЭФ
 
 
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