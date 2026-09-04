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В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем

В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Мьянме рассказали об энергетическом проекте с Россией и Китаем

Россия, Мьянма и Китай планируют реализовать энергетический проект, предусматривающий импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и его использование... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:46+0300

2026-09-04T15:46+0300

2026-09-04T15:46+0300

газ

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мьянма

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Россия, Мьянма и Китай планируют реализовать энергетический проект, предусматривающий импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и его использование для производства электроэнергии, сообщил РИА Новости на полях Восточного экономического форума министр электричества и энергетики Мьянмы У Ко Ко Луин. "Еще одним важным направлением сотрудничества являются проекты по использованию сжиженного природного газа, в том числе проект в регионе Иравади, в районе Милинджайн", - отметил он. По словам министра, в рамках проекта СПГ будет импортироваться из России, после чего совместно с Китаем его планируется преобразовывать обратно в газообразное состояние и использовать для производства электроэнергии. "Произведенная электроэнергия и природный газ будут поставляться в регионы Янгон и Иравади", - уточнил У Ко Ко Луин. Министр также отметил, что сотрудничество России и Мьянмы в электроэнергетике охватывает три основных направления - производство, передачу и распределение электроэнергии. По его словам, для развития всех трех направлений Мьянма уже осуществляет технологическое сотрудничество с Россией. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

мьянма

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газ, россия, мьянма, китай, владивосток, вэф