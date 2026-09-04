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Кобяков: США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан
Кобяков: США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан - 04.09.2026, ПРАЙМ
Кобяков: США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан
США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан, заявил в пятницу журналистам советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T08:10+0300
2026-09-04T08:10+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан, заявил в пятницу журналистам советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Провоцируя Иран, эскалируя напряженность в регионе, Вашингтон сильно уменьшил экспорт углеводородов через Ормуз и сделал снова небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Технологии, РОССИЯ, Красное море, США, ИРАН, ВЭФ
Кобяков: США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан
Кобяков: США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. США сделали небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан, заявил в пятницу журналистам советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Провоцируя Иран, эскалируя напряженность в регионе, Вашингтон сильно уменьшил экспорт углеводородов через Ормуз и сделал снова небезопасным выход из Красного моря в Индийский океан", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.