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Кобяков назвал целью США сдерживание развития других стран

Кобяков назвал целью США сдерживание развития других стран - 04.09.2026, ПРАЙМ

Кобяков назвал целью США сдерживание развития других стран

США не способны вести мир дальше, их главной целью является сдерживание развития других стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:34+0300

2026-09-04T08:34+0300

2026-09-04T08:34+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. США не способны вести мир дальше, их главной целью является сдерживание развития других стран, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков. "Кроме того, восточный мир, Азия, видит, что западные экономические и технологические институты не способны обеспечить глобальное развитие. Они почему-то бесятся-то так. Они не способны вести мир дальше. Сегодня их цель - все, по крайней мере, что мы видим, что происходит - это сдерживать развитие других стран, стран, которые не согласны с такой позицией Запада", - сказал Кобяков на пресс-брифинге по итогам форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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мировая экономика, сша, азия, владивосток, вэф