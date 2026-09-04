В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили
Американский Союз инноваций призвал Конгресс запретить китайские автомобили
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано, следует из письма организации, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Союз инноваций в автомобилестроении призывает Конгресс ввести постоянный запрет на продажу, ввоз и производство автомобилей, комплектующих и программного обеспечения, связанных с Китаем", - говорится в документе за подписью президента организации Джона Боззеллы.
Он обвиняет Китай в якобы нечестных методах в торговле, государственном субсидировании, краже интеллектуальной собственности и слежке. Он утверждает, что китайские машины якобы собирают, обрабатывают и "передают Коммунистической партии Китая важную информацию о машине и потребителях". При этом благодаря низким ценам на построенные при господдержке машины НР завоевывает долю на рынках Европы, Австралии, Юго-Восточной Азии, Мексики и Южной Америки, заявлено в письме.
В КНР не раз отвергали обвинения в якобы краже технологий, называя их безосновательными.
"В США это еще не произошло, но с учетом масштаба и актуальности этой угрозы мы призываем вас ввести запрет на китайские машины, комплектующие и ПО до конца сессии в этом году", - призывает Боззелла.
В Пекине не раз заявляли, что Китай неизменно соблюдает международные торгово-экономические правила. КНР неоднократно требовала от США прекратить безответственные обвинения и перестать наносить ущерб торговым отношениям. В Пекине заявляли, что перекладывание ответственности за внутренние экономические проблемы США на внешние факторы не позволит решить глубинные проблемы американской экономики. В КНР отмечали, что Пекин и Вашингтон должны работать путем консультаций и на основе "равноправия, уважения и взаимной выгоды". При этом в Китае не раз обвиняли США в том, что они продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции.