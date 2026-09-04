Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/ssha-873026996.html
В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили
В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили - 04.09.2026, ПРАЙМ
В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили
Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано, следует из письма... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:25+0300
2026-09-04T11:25+0300
бизнес
технологии
китай
сша
пекин
ford
general motors
honda
bmw x5
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_4fcba2fc95f91e9992d7fdaac79dce10.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано, следует из письма организации, с которым ознакомилось РИА Новости. Союз представляет интересы американских и зарубежных производителей автомобилей и комплектующих в США. Среди них Ford, General Motors, BMW Group, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes, Toyota и другие. Всего на сайте организации указаны 45 компаний. "Союз инноваций в автомобилестроении призывает Конгресс ввести постоянный запрет на продажу, ввоз и производство автомобилей, комплектующих и программного обеспечения, связанных с Китаем", - говорится в документе за подписью президента организации Джона Боззеллы. Он обвиняет Китай в якобы нечестных методах в торговле, государственном субсидировании, краже интеллектуальной собственности и слежке. Он утверждает, что китайские машины якобы собирают, обрабатывают и "передают Коммунистической партии Китая важную информацию о машине и потребителях". При этом благодаря низким ценам на построенные при господдержке машины НР завоевывает долю на рынках Европы, Австралии, Юго-Восточной Азии, Мексики и Южной Америки, заявлено в письме. В КНР не раз отвергали обвинения в якобы краже технологий, называя их безосновательными. "В США это еще не произошло, но с учетом масштаба и актуальности этой угрозы мы призываем вас ввести запрет на китайские машины, комплектующие и ПО до конца сессии в этом году", - призывает Боззелла. В мае американские конгрессмены уже представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая, Ирана, КНДР и России с 2027 года. Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган. В Пекине не раз заявляли, что Китай неизменно соблюдает международные торгово-экономические правила. КНР неоднократно требовала от США прекратить безответственные обвинения и перестать наносить ущерб торговым отношениям. В Пекине заявляли, что перекладывание ответственности за внутренние экономические проблемы США на внешние факторы не позволит решить глубинные проблемы американской экономики. В КНР отмечали, что Пекин и Вашингтон должны работать путем консультаций и на основе "равноправия, уважения и взаимной выгоды". При этом в Китае не раз обвиняли США в том, что они продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции.
китай
сша
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0e/862270461_0:0:2201:1651_1920x0_80_0_0_b9d2574c13bca6688322909540087946.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, китай, сша, пекин, ford, general motors, honda, bmw x5, toyota camry
Бизнес, Технологии, КИТАЙ, США, Пекин, Ford, General Motors, Honda, BMW X5, Toyota Camry
11:25 04.09.2026
 
В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили

Американский Союз инноваций призвал Конгресс запретить китайские автомобили

© РИА Новости . Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано, следует из письма организации, с которым ознакомилось РИА Новости.
Союз представляет интересы американских и зарубежных производителей автомобилей и комплектующих в США. Среди них Ford, General Motors, BMW Group, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes, Toyota и другие. Всего на сайте организации указаны 45 компаний.
"Союз инноваций в автомобилестроении призывает Конгресс ввести постоянный запрет на продажу, ввоз и производство автомобилей, комплектующих и программного обеспечения, связанных с Китаем", - говорится в документе за подписью президента организации Джона Боззеллы.
Он обвиняет Китай в якобы нечестных методах в торговле, государственном субсидировании, краже интеллектуальной собственности и слежке. Он утверждает, что китайские машины якобы собирают, обрабатывают и "передают Коммунистической партии Китая важную информацию о машине и потребителях". При этом благодаря низким ценам на построенные при господдержке машины НР завоевывает долю на рынках Европы, Австралии, Юго-Восточной Азии, Мексики и Южной Америки, заявлено в письме.
В КНР не раз отвергали обвинения в якобы краже технологий, называя их безосновательными.
"В США это еще не произошло, но с учетом масштаба и актуальности этой угрозы мы призываем вас ввести запрет на китайские машины, комплектующие и ПО до конца сессии в этом году", - призывает Боззелла.
В мае американские конгрессмены уже представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая, Ирана, КНДР и России с 2027 года. Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган.
В Пекине не раз заявляли, что Китай неизменно соблюдает международные торгово-экономические правила. КНР неоднократно требовала от США прекратить безответственные обвинения и перестать наносить ущерб торговым отношениям. В Пекине заявляли, что перекладывание ответственности за внутренние экономические проблемы США на внешние факторы не позволит решить глубинные проблемы американской экономики. В КНР отмечали, что Пекин и Вашингтон должны работать путем консультаций и на основе "равноправия, уважения и взаимной выгоды". При этом в Китае не раз обвиняли США в том, что они продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции.
 
БизнесТехнологииКИТАЙСШАПекинFordGeneral MotorsHondaBMW X5Toyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала