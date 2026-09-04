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В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили

В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили - 04.09.2026, ПРАЙМ

В США призвали Конгресс полностью запретить китайские автомобили

Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано, следует из письма... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:25+0300

2026-09-04T11:25+0300

2026-09-04T11:25+0300

бизнес

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Американский Союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано, следует из письма организации, с которым ознакомилось РИА Новости. Союз представляет интересы американских и зарубежных производителей автомобилей и комплектующих в США. Среди них Ford, General Motors, BMW Group, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes, Toyota и другие. Всего на сайте организации указаны 45 компаний. "Союз инноваций в автомобилестроении призывает Конгресс ввести постоянный запрет на продажу, ввоз и производство автомобилей, комплектующих и программного обеспечения, связанных с Китаем", - говорится в документе за подписью президента организации Джона Боззеллы. Он обвиняет Китай в якобы нечестных методах в торговле, государственном субсидировании, краже интеллектуальной собственности и слежке. Он утверждает, что китайские машины якобы собирают, обрабатывают и "передают Коммунистической партии Китая важную информацию о машине и потребителях". При этом благодаря низким ценам на построенные при господдержке машины НР завоевывает долю на рынках Европы, Австралии, Юго-Восточной Азии, Мексики и Южной Америки, заявлено в письме. В КНР не раз отвергали обвинения в якобы краже технологий, называя их безосновательными. "В США это еще не произошло, но с учетом масштаба и актуальности этой угрозы мы призываем вас ввести запрет на китайские машины, комплектующие и ПО до конца сессии в этом году", - призывает Боззелла. В мае американские конгрессмены уже представили двухпартийный законопроект, который предусматривает запрет на ввоз в США автомобилей с подключением к интернету из Китая, Ирана, КНДР и России с 2027 года. Авторы документа – представители так называемого "автомобильного штата" Мичиган. В Пекине не раз заявляли, что Китай неизменно соблюдает международные торгово-экономические правила. КНР неоднократно требовала от США прекратить безответственные обвинения и перестать наносить ущерб торговым отношениям. В Пекине заявляли, что перекладывание ответственности за внутренние экономические проблемы США на внешние факторы не позволит решить глубинные проблемы американской экономики. В КНР отмечали, что Пекин и Вашингтон должны работать путем консультаций и на основе "равноправия, уважения и взаимной выгоды". При этом в Китае не раз обвиняли США в том, что они продолжают ужесточать агрессивные действия, вводя односторонние санкции и юрисдикции широкого применения, что является грубым нарушением принципов рыночной экономики и честной конкуренции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, китай, сша, пекин, ford, general motors, honda, bmw x5, toyota camry