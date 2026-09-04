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Цены на потребительскую электронику в США выросли за год, пишет Economist

Цены на потребительскую электронику в США выросли за год, пишет Economist - 04.09.2026, ПРАЙМ

Цены на потребительскую электронику в США выросли за год, пишет Economist

Цены на потребительскую электронику в США, за исключением телефонов, показывают рост с сентября 2025 года, во многом это связано с удорожанием оперативной... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T16:25+0300

2026-09-04T16:25+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Цены на потребительскую электронику в США, за исключением телефонов, показывают рост с сентября 2025 года, во многом это связано с удорожанием оперативной памяти, сообщает журнал Economist со ссылкой на данные платформы Keepa, отслеживающей цены на сайте крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon. "Наши результаты показывают рост по всем категориям с сентября 2025 года: цены на ноутбуки выросли на 20%, консоли PlayStation 5 - более чем на 30%, а USB-накопители - почти на 100%. Только мобильные телефоны оставались вне этой тенденции", - говорится в материале. Economist отмечает, что технологические гиганты в сфере облачных вычислений вкладывают огромные суммы для приобретения ограниченных ресурсов, необходимых для обучения искусственного интеллекта, что приводит к инфляции. При этом центры обработки данных потребляют большое количество HBM-памяти с высокой пропускной способностью, что заставило производителей перейти на этот прибыльный рынок и выпускать меньше стандартной динамической DRAM-памяти, которая используется в потребительской электронике, пишет журнал. С сентября 2025 года в Южной Корее, где находятся два из трех основных производителей HBM-памяти - Samsung и SK Hynix - отпускные цены на DRAM-память выросли на 445%, что влияет на устройства, которые ее используют, включая телефоны и ноутбуки, приводятся данные в материале. В США индекс цен на компьютерное программное обеспечение и аксессуары вырос на 31% за тот же период. При этом журнал допускает, что на цены могут влиять и другие факторы, такие как ажиотаж вокруг предстоящего выхода игры Grand Theft Auto (GTA) VI и возможность введения пошлин на импорт полупроводников в США.

сша

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технологии, бизнес, сша, южная корея, amazon, playstation, samsung