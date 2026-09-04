https://1prime.ru/20260904/ssha-873051226.html
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка - 04.09.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка
Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:53+0300
2026-09-04T17:53+0300
2026-09-04T17:53+0300
финансы
банки
иран
сша
дональд трамп
скотт бессент
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873051226.jpg?1788533590
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В список антииранских санкций были добавлены банк Golden Global Investment Bank, а также две связанные с ним финансовые компании.
Также минфин США выпустил генеральную лицензию, дающую компаниям время до 19 сентября, чтобы завершить текущие сделки и расчеты с попавшими под санкции структурами.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
иран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, иран, сша, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша
Финансы, Банки, ИРАН, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Минфин США
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка Golden Global Investment Bank
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В список антииранских санкций были добавлены банк Golden Global Investment Bank, а также две связанные с ним финансовые компании.
Также минфин США выпустил генеральную лицензию, дающую компаниям время до 19 сентября, чтобы завершить текущие сделки и расчеты с попавшими под санкции структурами.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.