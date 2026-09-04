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США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка

США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка - 04.09.2026, ПРАЙМ

США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка

Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:53+0300

2026-09-04T17:53+0300

2026-09-04T17:53+0300

финансы

банки

иран

сша

дональд трамп

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В список антииранских санкций были добавлены банк Golden Global Investment Bank, а также две связанные с ним финансовые компании. Также минфин США выпустил генеральную лицензию, дающую компаниям время до 19 сентября, чтобы завершить текущие сделки и расчеты с попавшими под санкции структурами. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.

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финансы, банки, иран, сша, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша