Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/ssha-873051226.html
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка - 04.09.2026, ПРАЙМ
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка
Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:53+0300
2026-09-04T17:53+0300
финансы
банки
иран
сша
дональд трамп
скотт бессент
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873051226.jpg?1788533590
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. В список антииранских санкций были добавлены банк Golden Global Investment Bank, а также две связанные с ним финансовые компании. Также минфин США выпустил генеральную лицензию, дающую компаниям время до 19 сентября, чтобы завершить текущие сделки и расчеты с попавшими под санкции структурами. Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, иран, сша, дональд трамп, скотт бессент, минфин сша
Финансы, Банки, ИРАН, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Минфин США
17:53 04.09.2026
 
США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка

США ввели санкции против турецкого инвестиционного банка Golden Global Investment Bank

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты ввели санкции против турецкого инвестиционного банка в рамках кампании экономического давления против Ирана, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В список антииранских санкций были добавлены банк Golden Global Investment Bank, а также две связанные с ним финансовые компании.
Также минфин США выпустил генеральную лицензию, дающую компаниям время до 19 сентября, чтобы завершить текущие сделки и расчеты с попавшими под санкции структурами.
Президент США Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана. Глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп проводит звонки с мировыми лидерами с конкретной просьбой о прекращении любого взаимодействия с Ираном.
 
ФинансыБанкиИРАНСШАДональд ТрампСкотт БессентМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала