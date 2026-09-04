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США в июле поставили в Россию игровых приставок на рекордные $74,8 тыс

США в июле поставили в Россию игровых приставок на рекордные $74,8 тыс - 04.09.2026, ПРАЙМ

США в июле поставили в Россию игровых приставок на рекордные $74,8 тыс

США в июле поставили в Россию игровых консолей на рекордные для взаимной торговли 74,8 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T21:36+0300

2026-09-04T21:36+0300

2026-09-04T21:36+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. США в июле поставили в Россию игровых консолей на рекордные для взаимной торговли 74,8 тысячи долларов, следует из данных американской таможни, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествующим месяцем экспорт вырос в 2,3 раза, динамика к тому же месяцу прошлого года также была положительной - рост 2,6 раза. Экспорт в январе-июле вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 207,5 тысячи долларов. Крупнейшим покупателем американских приставок в июле была Канада - на нее пришлась четверть соответствующего экспорта. В топ-3 также вошли Мексика (17%) и Бразилия (13%).

канада

мексика

бразилия

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россия, мировая экономика, канада, мексика, бразилия