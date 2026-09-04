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Ставка RUONIA выросла до 13,97%

Ставка RUONIA выросла до 13,97% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA выросла до 13,97%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 3 сентября, выросла на 0,01... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:45+0300

2026-09-04T14:45+0300

2026-09-04T14:46+0300

финансы

банк россии

рынок

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 3 сентября, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 13,97%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 713,34 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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финансы, банк россии, рынок