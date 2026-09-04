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Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова - 04.09.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова
Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлекли | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:19+0300
2026-09-04T16:19+0300
2026-09-04T16:23+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлекли к субсидиарной ответственности экс-бенефициара рязанского "Ринвестбанка" Владимира Романова и еще двоих экс-руководителей, а также взыскали убытки с бывшего председателя совета директоров Александра Кузьмичева, сообщает АСВ. В сообщении отмечается, что к субсидиарной ответственности наряду с Романовым были привлечены бывшие президент банка Светлана Позднова и председатель правления Максим Ткачев. "Потенциальный размер субсидиарной ответственности - 5,9 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - уточняет АСВ. Вопрос установления размера убытков, подлежащих взысканию с участника банка Веры Иньковой, окружной суд отправил на новое рассмотрение, говорится в сообщении. Основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также неосуществление мер по предупреждению банкротства банка. Ранее Романов, Позднова и Ткачев были признаны виновными в хищении банковских средств на сумму около 1,4 миллиарда рублей и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет 8 месяцев до 5 лет 10 месяцев. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
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финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова
Кассация подтвердила ответственность бывшего бенефициара "Ринвестбанка" Романова
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлекли к субсидиарной ответственности экс-бенефициара рязанского "Ринвестбанка" Владимира Романова и еще двоих экс-руководителей, а также взыскали убытки с бывшего председателя совета директоров Александра Кузьмичева, сообщает АСВ.
В сообщении отмечается, что к субсидиарной ответственности наряду с Романовым были привлечены бывшие президент банка Светлана Позднова и председатель правления Максим Ткачев.
"Потенциальный размер субсидиарной ответственности - 5,9 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - уточняет АСВ.
Вопрос установления размера убытков, подлежащих взысканию с участника банка Веры Иньковой, окружной суд отправил на новое рассмотрение, говорится в сообщении.
Основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также неосуществление мер по предупреждению банкротства банка.
Ранее Романов, Позднова и Ткачев были признаны виновными в хищении банковских средств на сумму около 1,4 миллиарда рублей и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет 8 месяцев до 5 лет 10 месяцев.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.