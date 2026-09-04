Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/sud-873047283.html
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова - 04.09.2026, ПРАЙМ
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова
Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлекли | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T16:19+0300
2026-09-04T16:23+0300
финансы
банки
агентство по страхованию вкладов
асв
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873047283.jpg?1788528203
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлекли к субсидиарной ответственности экс-бенефициара рязанского "Ринвестбанка" Владимира Романова и еще двоих экс-руководителей, а также взыскали убытки с бывшего председателя совета директоров Александра Кузьмичева, сообщает АСВ. В сообщении отмечается, что к субсидиарной ответственности наряду с Романовым были привлечены бывшие президент банка Светлана Позднова и председатель правления Максим Ткачев. "Потенциальный размер субсидиарной ответственности - 5,9 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - уточняет АСВ. Вопрос установления размера убытков, подлежащих взысканию с участника банка Веры Иньковой, окружной суд отправил на новое рассмотрение, говорится в сообщении. Основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также неосуществление мер по предупреждению банкротства банка. Ранее Романов, Позднова и Ткачев были признаны виновными в хищении банковских средств на сумму около 1,4 миллиарда рублей и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет 8 месяцев до 5 лет 10 месяцев. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
16:19 04.09.2026 (обновлено: 16:23 04.09.2026)
 
Суд оставил в силе решение по делу экс-бенефициара "Ринвестбанка" Романова

Кассация подтвердила ответственность бывшего бенефициара "Ринвестбанка" Романова

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций, которые по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлекли к субсидиарной ответственности экс-бенефициара рязанского "Ринвестбанка" Владимира Романова и еще двоих экс-руководителей, а также взыскали убытки с бывшего председателя совета директоров Александра Кузьмичева, сообщает АСВ.
В сообщении отмечается, что к субсидиарной ответственности наряду с Романовым были привлечены бывшие президент банка Светлана Позднова и председатель правления Максим Ткачев.
"Потенциальный размер субсидиарной ответственности - 5,9 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами", - уточняет АСВ.
Вопрос установления размера убытков, подлежащих взысканию с участника банка Веры Иньковой, окружной суд отправил на новое рассмотрение, говорится в сообщении.
Основаниями для привлечения бывших контролирующих лиц к гражданско-правовой ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам, а также неосуществление мер по предупреждению банкротства банка.
Ранее Романов, Позднова и Ткачев были признаны виновными в хищении банковских средств на сумму около 1,4 миллиарда рублей и приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет 8 месяцев до 5 лет 10 месяцев.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
 
ФинансыБанкиАгентство по страхованию вкладовАСВБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала