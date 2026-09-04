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Россияне смогут долететь до Танзании на рейсах Ethiopian Airline

Россияне смогут долететь до Танзании на рейсах Ethiopian Airline - 04.09.2026, ПРАЙМ

Россияне смогут долететь до Танзании на рейсах Ethiopian Airline

Россияне смогут долететь до Танзании на рейсах Ethiopian Airlines, авиакомпания продолжает наращивать полетную программу в Россию, рассказали в Российском союзе | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T12:07+0300

2026-09-04T12:07+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Россияне смогут долететь до Танзании на рейсах Ethiopian Airlines, авиакомпания продолжает наращивать полетную программу в Россию, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Танзанийская авиакомпания Air Tanzania ранее в пятницу сообщила, что временно приостановила рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября. Пассажирам отмененных рейсов компания обещала предоставить полный возврат средств или возможность перебронировать билеты на другую дату без дополнительных сборов. "Альтернативных вариантов перевозки по этому направлению более чем достаточно. Ethiopian Airlines - один из крупнейших перевозчиков африканского континента - напротив, продолжает наращивать полетную программу в Россию", - цитирует РСТ члена правления РСТ, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна. При этом, Air Tanzania сообщала, что намерена возобновить полеты, как только позволят условия. Авиасообщение между Россией и Танзанией было запущено в начале июля. Министр транспорта Танзании Макаме Мбарава говорил РИА Новости, что страна рассчитывает на увеличение числа рейсов между Москвой и Дар-эс-Саламом.

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