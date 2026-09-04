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Tesla проверит беспилотные такси на соответствие стандартам безопасности

Tesla проверит беспилотные такси на соответствие стандартам безопасности - 04.09.2026, ПРАЙМ

Tesla проверит беспилотные такси на соответствие стандартам безопасности

Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о проверке беспилотных такси компании Tesla на соответствие стандартам... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T22:36+0300

2026-09-04T22:36+0300

2026-09-04T22:36+0300

бизнес

технологии

техас

tesla

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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о проверке беспилотных такси компании Tesla на соответствие стандартам безопасности. Ранее Tesla запустила двухместные полностью беспилотные такси Cybercab без руля в столице Техаса Остине. "NHTSA начинает проверку сертификации, чтобы изучить процедуру и технические данные, на которые Tesla опиралась при сертификации Cybercab, а также связанные с этим вопросы", - говорится в заявлении ведомства. Ведомство рассмотрит, в какой степени сертификация основывалась на выводах о том, что отдельные федеральные стандарты безопасности транспортных средств не применяются к Cybercab.

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бизнес, технологии, техас, tesla