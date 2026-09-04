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Изменений в топливном демпфере пока не планируется, заявил Новак

Изменений в топливном демпфере пока не планируется, заявил Новак - 04.09.2026, ПРАЙМ

Изменений в топливном демпфере пока не планируется, заявил Новак

Изменений в топливном демпфере пока не планируется, завил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T08:53+0300

2026-09-04T08:53+0300

2026-09-04T08:53+0300

топливо

владивосток

александр новак

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Изменений в топливном демпфере пока не планируется, завил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "Все необходимые изменения были приняты… Сейчас не планируется", - ответил он на вопрос, возможны ли изменения в топливном демпфере. Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен в случае, если экспортная стоимость бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж. На фоне перебоев с поставками топлива этим летом в России начал действовать демпфер на импортный бензин, а также с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года предусматривается выплата по механизму по средним дистиллятам, реализуемым на внутреннем рынке. Кроме того, импортный демпфер был распространен на дизельное топливо, но он действует лишь в случае установления запрета на экспорт дизельного топлива, средних дистиллятов и авиационного керосина. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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топливо, владивосток, александр новак, вэф, россия