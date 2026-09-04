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ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтекомпаниями

ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтекомпаниями - 04.09.2026, ПРАЙМ

ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтекомпаниями

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок со всеми 12 крупнейшими нефтяными компаниями,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:06+0300

2026-09-04T09:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подписала соглашения о поставках топлива на внутренний рынок со всеми 12 крупнейшими нефтяными компаниями, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума замглавы ведомства Геннадий Магазинов. Правительство РФ в конце апреля утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Как пояснял министр энергетики Сергей Цивилев, основные положения соглашений касаются максимизации поставок топлива на внутренний рынок и сдерживания роста цен. "Соглашения подписаны с 12 нефтяными компаниями", - сказал Магазинов, отвечая на вопрос, со сколькими компаниями ФАС РФ уже подписала соглашения о поставках на внутренний рынок. Он уточнил, что в рамках соглашений компании взяли на себя обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на него на АЗС уровнем не выше инфляции. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, владивосток, сергей цивилев, вэф, топливо, фас рф