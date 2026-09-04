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В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом у аграриев

В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом у аграриев - 04.09.2026, ПРАЙМ

В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом у аграриев

Благодаря оперативно принятым мерам удалось стабилизировать ситуацию с топливом у аграриев, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:20+0300

2026-09-04T14:20+0300

2026-09-04T14:31+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

топливо

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Благодаря оперативно принятым мерам удалось стабилизировать ситуацию с топливом у аграриев, заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "Благодаря оперативно принятым правительством мерам удалось стабилизировать ситуацию с топливом. Вопрос обеспечения аграриев ГСМ, еще раз акцентирую, находится на личном контроле Дмитрия Николаевича Патрушева (вице-премьер - ред.). У нас есть соответствующее поручение президента о первоочередном обеспечении именно отрасли агропромышленного комплекса топливом", - сказала она на оперштабе Минсельхоза по проведению сезонных полевых работ.

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, топливо