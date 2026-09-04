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Трамп пригрозил приостановить торговлю со странами с торговым дефицитом

Трамп пригрозил приостановить торговлю со странами с торговым дефицитом - 04.09.2026, ПРАЙМ

Трамп пригрозил приостановить торговлю со странами с торговым дефицитом

Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить торговлю со странами, с которыми у Соединенных Штатов наблюдается торговый дефицит, если Федеральная... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T17:47+0300

2026-09-04T17:47+0300

2026-09-04T18:07+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

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ВАШИНГТОН, 4 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановить торговлю со странами, с которыми у Соединенных Штатов наблюдается торговый дефицит, если Федеральная резервная система (ФРС) не снизит процентную ставку. Высокие ставки ФРС укрепляют курс доллара, что делает импорт в США дешевле и одновременно делает дороже американские товары за рубежом, что способно увеличить торговый дефицит. "Снизьте ставку, иначе я прекращу торговлю со странами, с которыми у нас торговый дефицит", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер призвал руководство ФРС, включая нового председателя Кевина Уорша, к здравомыслию и патриотизму. В конце мая Трамп заявил, что Уорш на посту главы ФРС проведет масштабную модернизацию ведомства, но при этом останется абсолютно независимым в принятии решений. При этом президент регулярно критиковал бывшего председателя системы Джерома Пауэлла за слишком медленные действия по снижению ключевой ставки.

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мировая экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл