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Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной
Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной - 04.09.2026, ПРАЙМ
Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть конкретная идея по достижению мира на Украине, однако отказался вдаваться в детали. При этом он... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:16+0300
2026-09-04T22:16+0300
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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть конкретная идея по достижению мира на Украине, однако отказался вдаваться в детали. При этом он признал, что план, с которым его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер отправятся в Москву в субботу, не является новым.Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Трамп заявил: "У нас есть идея по достижению мира". На уточняющий вопрос, предполагает ли это предложение территориальные уступки со стороны Киева, американский лидер не дал прямого ответа.Позднее, когда прессу заинтересовало, привезут ли Уиткофф и Кушнер в российскую столицу свежие инициативы, Трамп был краток: "Нет". Таким образом, Вашингтон намерен продвигать ранее обсуждавшийся план, который, по всей видимости, уже был на столе переговоров. Визит высокопоставленных представителей США в Москву намечен на субботу, однако содержание их миссии остается загадкой — Трамп предпочел не раскрывать ни сути предложений, ни возможных условий их реализации. Вопрос о том, насколько Москва готова рассматривать старые идеи в новом контексте, пока остается открытым.
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мировая экономика, москва, сша, вашингтон, общество , дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер
Мировая экономика, МОСКВА, США, ВАШИНГТОН, Общество , Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной
Уиткофф и Кушнер летят в субботу с планом мира, однако Трамп признал, что он не новый