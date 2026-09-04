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Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной
Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной - 04.09.2026, ПРАЙМ
Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть конкретная идея по достижению мира на Украине, однако отказался вдаваться в детали. При этом он... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T22:16+0300
2026-09-04T22:16+0300
мировая экономика
москва
сша
вашингтон
общество
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть конкретная идея по достижению мира на Украине, однако отказался вдаваться в детали. При этом он признал, что план, с которым его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер отправятся в Москву в субботу, не является новым.Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Трамп заявил: "У нас есть идея по достижению мира". На уточняющий вопрос, предполагает ли это предложение территориальные уступки со стороны Киева, американский лидер не дал прямого ответа.Позднее, когда прессу заинтересовало, привезут ли Уиткофф и Кушнер в российскую столицу свежие инициативы, Трамп был краток: "Нет". Таким образом, Вашингтон намерен продвигать ранее обсуждавшийся план, который, по всей видимости, уже был на столе переговоров. Визит высокопоставленных представителей США в Москву намечен на субботу, однако содержание их миссии остается загадкой — Трамп предпочел не раскрывать ни сути предложений, ни возможных условий их реализации. Вопрос о том, насколько Москва готова рассматривать старые идеи в новом контексте, пока остается открытым.
москва
сша
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мировая экономика, москва, сша, вашингтон, общество , дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер
Мировая экономика, МОСКВА, США, ВАШИНГТОН, Общество , Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
22:16 04.09.2026
 
Трамп: США везут в Москву план по Украине, но он не блещет новизной

Уиткофф и Кушнер летят в субботу с планом мира, однако Трамп признал, что он не новый

© РИА Новости . Кевин Даунс | Перейти в медиабанкКандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии США в Кливленде
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на съезде Республиканской партии США в Кливленде - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Кевин Даунс
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ВАШИНГТОН, 4 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что у Вашингтона есть конкретная идея по достижению мира на Украине, однако отказался вдаваться в детали. При этом он признал, что план, с которым его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер отправятся в Москву в субботу, не является новым.
Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, Трамп заявил: "У нас есть идея по достижению мира". На уточняющий вопрос, предполагает ли это предложение территориальные уступки со стороны Киева, американский лидер не дал прямого ответа.
Позднее, когда прессу заинтересовало, привезут ли Уиткофф и Кушнер в российскую столицу свежие инициативы, Трамп был краток: "Нет". Таким образом, Вашингтон намерен продвигать ранее обсуждавшийся план, который, по всей видимости, уже был на столе переговоров. Визит высокопоставленных представителей США в Москву намечен на субботу, однако содержание их миссии остается загадкой — Трамп предпочел не раскрывать ни сути предложений, ни возможных условий их реализации. Вопрос о том, насколько Москва готова рассматривать старые идеи в новом контексте, пока остается открытым.
 
Мировая экономикаМОСКВАСШАВАШИНГТОНОбществоДональд ТрампСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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