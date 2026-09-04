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Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась
Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась - 04.09.2026, ПРАЙМ
Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась
Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 88,4%, сообщает Банк России. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T10:57+0300
2026-09-04T10:57+0300
россия
финансы
банк россии
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 88,4%, сообщает Банк России. "Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала 2026 года незначительно снизилась (на 0,5 процентного пункта), составив 88,4%", - говорится в пресс-релизе. Это связано с тем, что граждане в апреле–июне расплачивались наличными больше, чем в первом квартале. "Таким образом, темпы роста безналичных оказались чуть ниже, чем темпы роста наличных", - поясняет ЦБ.
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россия, финансы, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Банк России
10:57 04.09.2026
 
Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась

ЦБ: доля безналичных операций в розничном обороте снизилась на 0,5 процентного пункта

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 88,4%, сообщает Банк России.
"Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала 2026 года незначительно снизилась (на 0,5 процентного пункта), составив 88,4%", - говорится в пресс-релизе.
Это связано с тем, что граждане в апреле–июне расплачивались наличными больше, чем в первом квартале. "Таким образом, темпы роста безналичных оказались чуть ниже, чем темпы роста наличных", - поясняет ЦБ.
 
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