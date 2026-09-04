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Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась

Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась - 04.09.2026, ПРАЙМ

Доля безналичных операций в розничном обороте снизилась

Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 88,4%, сообщает Банк России. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T10:57+0300

2026-09-04T10:57+0300

2026-09-04T10:57+0300

россия

финансы

банк россии

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала снизилась на 0,5 процентного пункта и составила 88,4%, сообщает Банк России. "Доля безналичных операций в розничном обороте по итогам второго квартала 2026 года незначительно снизилась (на 0,5 процентного пункта), составив 88,4%", - говорится в пресс-релизе. Это связано с тем, что граждане в апреле–июне расплачивались наличными больше, чем в первом квартале. "Таким образом, темпы роста безналичных оказались чуть ниже, чем темпы роста наличных", - поясняет ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банк россии