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ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале

ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале - 04.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале

Заметный рост количества банкоматов в России наблюдался во втором квартале впервые за несколько лет, сообщил ЦБ. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T11:37+0300

2026-09-04T11:37+0300

2026-09-04T11:37+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Заметный рост количества банкоматов в России наблюдался во втором квартале впервые за несколько лет, сообщил ЦБ. "Впервые за несколько лет наблюдается заметный рост количества банкоматов банков. В втором квартале 2026 года во всех федеральных округах банки наращивали парк банкоматов", - говорится в материалах регулятора. При этом там отмечается, что доля снятия наличных с использованием платежных карт в общем количестве операций клиентов остается на прежнем уровне. "Это свидетельствует о техническом переоснащении платежной инфраструктуры: банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций", - уточняет регулятор.

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финансы, банки, россия