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ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале - 04.09.2026, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале
ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале - 04.09.2026, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале
Заметный рост количества банкоматов в России наблюдался во втором квартале впервые за несколько лет, сообщил ЦБ. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:37+0300
2026-09-04T11:37+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Заметный рост количества банкоматов в России наблюдался во втором квартале впервые за несколько лет, сообщил ЦБ. "Впервые за несколько лет наблюдается заметный рост количества банкоматов банков. В втором квартале 2026 года во всех федеральных округах банки наращивали парк банкоматов", - говорится в материалах регулятора. При этом там отмечается, что доля снятия наличных с использованием платежных карт в общем количестве операций клиентов остается на прежнем уровне. "Это свидетельствует о техническом переоснащении платежной инфраструктуры: банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций", - уточняет регулятор.
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
11:37 04.09.2026
 
ЦБ зафиксировал рост числа банкоматов в России во втором квартале

ЦБ: во втором квартале в России наблюдался заметный рост количества банкоматов

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Заметный рост количества банкоматов в России наблюдался во втором квартале впервые за несколько лет, сообщил ЦБ.
"Впервые за несколько лет наблюдается заметный рост количества банкоматов банков. В втором квартале 2026 года во всех федеральных округах банки наращивали парк банкоматов", - говорится в материалах регулятора.
При этом там отмечается, что доля снятия наличных с использованием платежных карт в общем количестве операций клиентов остается на прежнем уровне.
"Это свидетельствует о техническом переоснащении платежной инфраструктуры: банкоматы все чаще используются для совершения безналичных операций", - уточняет регулятор.
 
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