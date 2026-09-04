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Денежная база России в узком определении в августе выросла на 1,6%
Денежная база России в узком определении в августе выросла на 1,6% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Денежная база России в узком определении в августе выросла на 1,6%
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября выросла до 22,383 триллиона рублей с 22,026 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:39+0300
2026-09-04T15:39+0300
2026-09-04T15:40+0300
финансы
россия
банк россии
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября выросла до 22,383 триллиона рублей с 22,026 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 356,1 миллиарда рублей, или на 1,6%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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финансы, россия, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банк России
Денежная база России в узком определении в августе выросла на 1,6%
ЦБ: денежная база России в узком определении выросла до 22,383 триллиона рублей
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 1 сентября выросла до 22,383 триллиона рублей с 22,026 триллиона на 1 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель увеличился на 356,1 миллиарда рублей, или на 1,6%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.