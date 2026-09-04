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Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1%

Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1%

Средняя цена дизельного топлива на Петербургской бирже по итогам прошедшей недели снизились на 8,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:57+0300

2026-09-04T14:57+0300

2026-09-04T15:01+0300

александр новак

оксана лут

нпз

минсельхоз

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на Петербургской бирже по итогам прошедшей недели снизились на 8,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена летнего дизтоплива по территориальному индексу Европейской части России (где находится большинство НПЗ страны) за неделю с 31 августа по 4 сентября составила 69 355 рублей за тонну, а на неделе с 24 по 28 августа - 75 472 рубля за тонну. Таким образом, снижение средней цены составило 8,1%. Цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 0,2% - до 71 945 рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,8%, до 75 795 рублей за тонну. Ситуация с топливом в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлой неделе, поскольку часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) вышла из ремонтов и внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива, говорил вице-премьер Александр Новак. Глава Минсельхоза Оксана Лут также сказала ранее в пятницу, что ситуация с топливом у аграриев стабилизировалась благодаря мерам правительства.

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александр новак, оксана лут, нпз, минсельхоз