Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260904/tsena-873042421.html
Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1%
Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1% - 04.09.2026, ПРАЙМ
Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1%
Средняя цена дизельного топлива на Петербургской бирже по итогам прошедшей недели снизились на 8,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:57+0300
2026-09-04T15:01+0300
александр новак
оксана лут
нпз
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873042421.jpg?1788523316
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на Петербургской бирже по итогам прошедшей недели снизились на 8,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена летнего дизтоплива по территориальному индексу Европейской части России (где находится большинство НПЗ страны) за неделю с 31 августа по 4 сентября составила 69 355 рублей за тонну, а на неделе с 24 по 28 августа - 75 472 рубля за тонну. Таким образом, снижение средней цены составило 8,1%. Цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 0,2% - до 71 945 рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,8%, до 75 795 рублей за тонну. Ситуация с топливом в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлой неделе, поскольку часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) вышла из ремонтов и внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива, говорил вице-премьер Александр Новак. Глава Минсельхоза Оксана Лут также сказала ранее в пятницу, что ситуация с топливом у аграриев стабилизировалась благодаря мерам правительства.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
александр новак, оксана лут, нпз, минсельхоз
Александр Новак, Оксана Лут, НПЗ, Минсельхоз
14:57 04.09.2026 (обновлено: 15:01 04.09.2026)
 
Средняя биржевая цена дизельного топлива в России за неделю упала на 8,1%

Средняя цена дизельного топлива на Петербургской бирже снизилась за неделю на 8,1%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Средняя цена дизельного топлива на Петербургской бирже по итогам прошедшей недели снизились на 8,1%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов.
Так, средняя биржевая цена летнего дизтоплива по территориальному индексу Европейской части России (где находится большинство НПЗ страны) за неделю с 31 августа по 4 сентября составила 69 355 рублей за тонну, а на неделе с 24 по 28 августа - 75 472 рубля за тонну. Таким образом, снижение средней цены составило 8,1%.
Цена бензина Аи-92 снизилась за отчетный период на 0,2% - до 71 945 рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,8%, до 75 795 рублей за тонну.
Ситуация с топливом в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлой неделе, поскольку часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) вышла из ремонтов и внутренний рынок получил дополнительные объемы топлива, говорил вице-премьер Александр Новак.
Глава Минсельхоза Оксана Лут также сказала ранее в пятницу, что ситуация с топливом у аграриев стабилизировалась благодаря мерам правительства.
 
Александр НовакОксана ЛутНПЗМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала