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Центробанк снизит ставку до 13,75% или оставит 14%, прогнозирует Скворцов - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Центробанк снизит ставку до 13,75% или оставит 14%, прогнозирует Скворцов
Центробанк снизит ставку до 13,75% или оставит 14%, прогнозирует Скворцов - 04.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк снизит ставку до 13,75% или оставит 14%, прогнозирует Скворцов
Банк России на ближайшем заседании в сентябре снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 13,75% или сохранит ее на уровне 14%, такой прогноз РИА... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T11:57+0300
2026-09-04T11:57+0300
банки
финансы
владивосток
эльвира набиуллина
сбербанк
банк россии
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании в сентябре снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 13,75% или сохранит ее на уровне 14%, такой прогноз РИА Новости дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "Наш базовый прогноз сентябрьского решения ЦБ по ставке такой: 50 на 50 – минус 0,25 процентного пункта либо сохранение "ключа" на уровне 14%", – сказал он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). С одной стороны, инфляция в последние недели держится около нуля, даже может небольшая дефляция, обратил внимание Скворцов. С другой стороны, регулятор отмечает, что есть тренд ускорения кредитования экономики, и для него это проинфляционный фактор. Прогноз Сбербанка по ключевой ставке на конец года не менялся – диапазон 13-14%, а точнее, в районе 13,5%, отметил Скворцов. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее в десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 процентного пункта и сохранение на уровне 14,25%, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 11 сентября. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
192
40
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банки, финансы, владивосток, эльвира набиуллина, сбербанк, банк россии, вэф
Банки, Финансы, Владивосток, Эльвира Набиуллина, Сбербанк, Банк России, ВЭФ
11:57 04.09.2026
 
Центробанк снизит ставку до 13,75% или оставит 14%, прогнозирует Скворцов

Зампред правления Сбербанка Скворцов дал прогноз по ключевой ставке на сентябрь

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России на ближайшем заседании в сентябре снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 13,75% или сохранит ее на уровне 14%, такой прогноз РИА Новости дал зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.
"Наш базовый прогноз сентябрьского решения ЦБ по ставке такой: 50 на 50 – минус 0,25 процентного пункта либо сохранение "ключа" на уровне 14%", – сказал он в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
С одной стороны, инфляция в последние недели держится около нуля, даже может небольшая дефляция, обратил внимание Скворцов. С другой стороны, регулятор отмечает, что есть тренд ускорения кредитования экономики, и для него это проинфляционный фактор.
Прогноз Сбербанка по ключевой ставке на конец года не менялся – диапазон 13-14%, а точнее, в районе 13,5%, отметил Скворцов.
Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Банк России на заседании в конце июля снизил ее в десятый раз подряд, на 0,25 процентного пункта. При этом регулятор предметно рассматривал снижение ставки на 0,25 процентного пункта и сохранение на уровне 14,25%, говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 11 сентября.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БанкиФинансыВладивостокЭльвира НабиуллинаСбербанкБанк РоссииВЭФ
 
 
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