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Больше половины всех переводов физлиц во II квартале пришлось на СБП

Больше половины всех переводов физлиц во II квартале пришлось на СБП - 04.09.2026, ПРАЙМ

Больше половины всех переводов физлиц во II квартале пришлось на СБП

Больше половины всех переводов физических лиц во втором квартале пришлось на Систему быстрых платежей (СБП): их доля составила 55%, увеличившись на 7 процентных | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:09+0300

2026-09-04T13:09+0300

2026-09-04T13:09+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Больше половины всех переводов физических лиц во втором квартале пришлось на Систему быстрых платежей (СБП): их доля составила 55%, увеличившись на 7 процентных пунктов в годовом выражении, сообщил Банк России. "Основным способом совершения переводов является СБП – через нее проходит примерно половина всех переводов физических лиц (55% по количеству)", - говорится в аналитическом обзоре "Развитие национальной платежной системы" за второй квартал этого года. По сравнению с первым кварталом 2026 года данный показатель вырос на 1 процентный пункт, а по сравнению со вторым кварталом 2025 года – на 7 процентных пунктов. Основным способом оплаты для граждан остается карта (почти 60% в общем количестве), на мобильный и онлайн-банкинг во втором квартале пришлось 13% операций, на электронные кошельки - 11%, на оплату QR-кодами - 5%, отметили в ЦБ.

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финансы, банки, банк россии