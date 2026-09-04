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Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу - 04.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,42 копейки - до 12,8849 рубля, доллара - на 30,15 копейки, до 86,5857 рубля, евро -... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T17:34+0300
2026-09-04T17:34+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 3,42 копейки - до 12,8849 рубля, доллара - на 30,15 копейки, до 86,5857 рубля, евро - на 2,87 копейки, до 100,5693 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии, валюта, рубль, евро, доллар, юань
Рынок, США, Банк России, валюта, рубль, евро, доллар, юань
Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу
Официальный курс юаня с субботы - 12,88 руб, доллара - 86,59 руб, евро - 100,57 руб