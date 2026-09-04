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Въездной туризм в Россию за семь месяцев вырос на 2,8%

Въездной туризм в Россию за семь месяцев вырос на 2,8% - 04.09.2026, ПРАЙМ

Въездной туризм в Россию за семь месяцев вырос на 2,8%

Порядка 52,3 миллиона туристических поездок было совершено по России с января по июль текущего года, что на 2,8% больше, чем в аналогичный прошлогодний период,... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T09:17+0300

2026-09-04T09:17+0300

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бизнес

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Порядка 52,3 миллиона туристических поездок было совершено по России с января по июль текущего года, что на 2,8% больше, чем в аналогичный прошлогодний период, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "За семь месяцев 2026 года по России совершено 53,3 миллиона турпоездок - на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в ЦСР. Там указали, что въездной туризм рос быстрее внутреннего. Так, за семь месяцев Россию посетили 3,1 миллиона иностранных туристов, что на 18,7% больше прошлогоднего показателя. В пятерку гостеприимных лидеров вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан - на эти регионы пришлась почти половина - 42,6% всех турпоездок за этот период. Отдельно в центре обратили внимание на динамику турпотока на Дальнем Востоке. За семь месяцев туда совершено 2,9 миллиона турпоездок, что на 13,5% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. При этом число размещенных иностранных туристов выросло на 63,8%, до 189,9 тысячи человек. Также растет турпоток и в регионах Арктической зоны. Туда в рассматриваемый период совершено более 850 тысяч туристических поездок, что на 21,2% больше, чем в прошлом году. Среди районов Арктики в лидерах Мурманская область. Отмечается, что в регионах "Золотого кольца" турпоток за семь месяцев вырос до 14,7 миллиона поездок. На маршрут пришлось 27,7% всех турпоездок по стране. В июле "Золотое кольцо" посетили 2,5 миллиона туристов, а наибольший прирост показали Москва и Московская область. "Число иностранных туристов выросло на 9,7%, до 1,7 миллиона человек - это 54,2% всех интуристов страны за семь месяцев", - добавили в ЦСР. Также в центре отметили "Серебряное ожерелье России" – историко-культурный и туристский проект, созданный в 2012 году по поручению президента РФ. Он объединяет все регионы Северо-Западного федерального округа. По маршрутам проекта в это время отправились 7,6 миллиона туристов - 14,2% всех турпоездок по стране. Лидерами по приросту стали Новгородская, Архангельская и Мурманская области. В ЦСР выяснили, что число иностранных туристов в регионах проекта выросло на 12,2%, до 573 тысяч человек.

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бизнес, туризм, россия, москва, московская область, краснодарский край, цср