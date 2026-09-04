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В Турции дизель подорожал до 90 лир на АЗС - 04.09.2026, ПРАЙМ
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В Турции дизель подорожал до 90 лир на АЗС
В Турции дизель подорожал до 90 лир на АЗС - 04.09.2026, ПРАЙМ
В Турции дизель подорожал до 90 лир на АЗС
Литр дизельного топлива с пятницы впервые в истории Турции стоит дороже 90 лир на АЗС в ряде городов, передает корреспондент РИА Новости. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T09:47+0300
2026-09-04T09:47+0300
турция
стамбул
анкара
мехмет шимшек
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Литр дизельного топлива с пятницы впервые в истории Турции стоит дороже 90 лир на АЗС в ряде городов, передает корреспондент РИА Новости. С пятницы дизель подорожал на 9,5% - на 7,72 лиры, бензин на 2,48. В результате дизель на заправках в европейской части Стамбула стоит в среднем 88,8 лир (1,83 доллара), бензин - 76,8 (1,59 доллара). В Анкаре и Измире дизель подорожал до 90,02 лиры (1,86 доллара). Цены на бензин, дизельное топливо, газ и другие подобные топливные продукты устанавливаются турецкими властями еженедельно и в значительной степени зависят от мировых цен на нефть и газ. Турция импортирует значительное количество нефти и дизеля. Так, РФ увеличила экспорт дизеля в Турцию в июне на 6,3%, до 772 тысяч тонн, сообщало Управление по регулированию энергорынков (EPDK). Цены выросли не столь сильно за счет введенного еще весной властями Турции механизма субсидий. Аналогичная мера действовала в Турции до 2021 года. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти страны в случае резкого роста цен на топливо будут субсидировать до 75% роста цен, направив на это собранные налоги.
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турция, стамбул, анкара, мехмет шимшек
ТУРЦИЯ, Стамбул, Анкара, Мехмет Шимшек
09:47 04.09.2026
 
В Турции дизель подорожал до 90 лир на АЗС

Литр дизельного топлива впервые в истории Турции подорожал до 90 лир

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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Литр дизельного топлива с пятницы впервые в истории Турции стоит дороже 90 лир на АЗС в ряде городов, передает корреспондент РИА Новости.
С пятницы дизель подорожал на 9,5% - на 7,72 лиры, бензин на 2,48.
В результате дизель на заправках в европейской части Стамбула стоит в среднем 88,8 лир (1,83 доллара), бензин - 76,8 (1,59 доллара).
В Анкаре и Измире дизель подорожал до 90,02 лиры (1,86 доллара).
Цены на бензин, дизельное топливо, газ и другие подобные топливные продукты устанавливаются турецкими властями еженедельно и в значительной степени зависят от мировых цен на нефть и газ.
Турция импортирует значительное количество нефти и дизеля. Так, РФ увеличила экспорт дизеля в Турцию в июне на 6,3%, до 772 тысяч тонн, сообщало Управление по регулированию энергорынков (EPDK).
Цены выросли не столь сильно за счет введенного еще весной властями Турции механизма субсидий.
Аналогичная мера действовала в Турции до 2021 года. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти страны в случае резкого роста цен на топливо будут субсидировать до 75% роста цен, направив на это собранные налоги.
 
ТУРЦИЯСтамбулАнкараМехмет Шимшек
 
 
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