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Турция попытается успеть запустить первый блок АЭС "Аккую" до конца года

Турция попытается успеть запустить первый блок АЭС "Аккую" до конца года - 04.09.2026, ПРАЙМ

Турция попытается успеть запустить первый блок АЭС "Аккую" до конца года

Турция работает над тем, чтобы успеть запустить первый блок АЭС "Аккую" до конца года, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T13:53+0300

2026-09-04T13:53+0300

2026-09-04T13:56+0300

турция

алексей лихачев

владимир путин

аэс "аккую"

росатом

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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Турция работает над тем, чтобы успеть запустить первый блок АЭС "Аккую" до конца года, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Поставленная цель - в течение ближайших месяцев запустить в эксплуатацию первый блок в соответствии с озвученной президентами обеих стран целью. На первом блоке продолжаются интенсивные испытания, речь идет о сотнях тестов, которые необходимо провести. Даст бог, пытаемся успеть в соответствии с графиком до конца года", - заявил Байрактар журналистам. Он отметил, что на трех остальных блоках продолжается строительство. "Росатом" в шаге от начала процедуры физического пуска первого блока АЭС "Аккую" в Турции, сообщил в среду генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Накануне президент России Владимир Путин выразил уверенность, что госкорпорация "Росатом" в 2026 году запустит первый блок АЭС "Аккую", как это и планировалось.

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турция, алексей лихачев, владимир путин, аэс "аккую", росатом