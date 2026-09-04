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Турция заполнила хранилища газа на зиму

Турция заполнила хранилища газа на зиму - 04.09.2026, ПРАЙМ

Турция заполнила хранилища газа на зиму

Турция заполнила хранилища газа на зиму, проблем с энергобезопасностью не ожидается, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T14:02+0300

2026-09-04T14:02+0300

2026-09-04T14:09+0300

газ

турция

азербайджан

иран

shell

totalenergies

энергетика

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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Турция заполнила хранилища газа на зиму, проблем с энергобезопасностью не ожидается, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Наши хранилища заполнены природным газом, никаких проблем с энергобезопасностью не ожидается", - заявил Байрактар журналистам. Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с компанией Mercuria (штаб-квартира в Женеве), объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies. Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил Байрактар в конце ноября прошлого года. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.

турция

азербайджан

иран

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, турция, азербайджан, иран, shell, totalenergies