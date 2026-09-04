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Турция заполнила хранилища газа на зиму - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Турция заполнила хранилища газа на зиму
Турция заполнила хранилища газа на зиму - 04.09.2026, ПРАЙМ
Турция заполнила хранилища газа на зиму
Турция заполнила хранилища газа на зиму, проблем с энергобезопасностью не ожидается, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T14:02+0300
2026-09-04T14:09+0300
газ
турция
азербайджан
иран
shell
totalenergies
энергетика
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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Турция заполнила хранилища газа на зиму, проблем с энергобезопасностью не ожидается, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. "Наши хранилища заполнены природным газом, никаких проблем с энергобезопасностью не ожидается", - заявил Байрактар журналистам. Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран. Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с компанией Mercuria (штаб-квартира в Женеве), объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies. Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил Байрактар в конце ноября прошлого года. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
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газ, турция, азербайджан, иран, shell, totalenergies
Газ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, Shell, TotalEnergies, Энергетика
14:02 04.09.2026 (обновлено: 14:09 04.09.2026)
 
Турция заполнила хранилища газа на зиму

Министр энергетики Байрактар: Турция заполнила хранилища газа на зиму

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СТАМБУЛ, 4 сен - ПРАЙМ. Турция заполнила хранилища газа на зиму, проблем с энергобезопасностью не ожидается, заявил в пятницу министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.
"Наши хранилища заполнены природным газом, никаких проблем с энергобезопасностью не ожидается", - заявил Байрактар журналистам.
Основными поставщиками природного газа в Турцию являются Россия, Азербайджан и Иран.
Турецкая государственная нефтегазовая компания Botas подписала с осени 2024 года долгосрочные соглашения о поставках в ее адрес СПГ с компанией Mercuria (штаб-квартира в Женеве), объемы поставок за 20 лет в совокупности составят эквивалент 70 миллиардов кубометров газа. Подписаны соглашения и с рядом других компаний, в том числе американской ExxonMobil, британской Shell и французской TotalEnergies.
Анкара не собирается прекращать закупки газа у РФ, Россия всегда была и остается надежным поставщиком, заявил Байрактар в конце ноября прошлого года. По данным турецкого Управления по регулированию энергорынков (EPDK), доля российской нефти в импорте Турции в 2024 году составила 66%, российского газа - 41%.
 
ЭнергетикаГазТУРЦИЯАЗЕРБАЙДЖАНИРАНShellTotalEnergies
 
 
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