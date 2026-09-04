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"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве
"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве - 04.09.2026, ПРАЙМ
"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве
"Распадская" подтвердила продажу угольного актива "УК Межегейуголь" в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T15:54+0300
2026-09-04T15:54+0300
2026-09-04T15:59+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Распадская" подтвердила продажу угольного актива "УК Межегейуголь" в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Распадская" подтверждает продажу актива "УК Межегейуголь" в Республике Тыва", - сообщили в пресс-службе. Согласно ЕГРЮЛ, с 3 сентября владельцем 81,2769% доли в "УК Межегейуголь" значится ООО "Промресурс". Предприятие "Промресурс" зарегистрировано в Новосибирске, основной вид деятельности - оптовая торговля твердым топливом, следует из данных реестра.
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"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве
"Распадская" подтвердила продажу угольного актива "УК Межегейуголь" в Туве
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Распадская" подтвердила продажу угольного актива "УК Межегейуголь" в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Распадская" подтверждает продажу актива "УК Межегейуголь" в Республике Тыва", - сообщили в пресс-службе.
Согласно ЕГРЮЛ, с 3 сентября владельцем 81,2769% доли в "УК Межегейуголь" значится ООО "Промресурс".
Предприятие "Промресурс" зарегистрировано в Новосибирске, основной вид деятельности - оптовая торговля твердым топливом, следует из данных реестра.