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"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве

"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве - 04.09.2026, ПРАЙМ

"Распадская" подтвердила продажу актива "УК Межегейуголь" в Туве

"Распадская" подтвердила продажу угольного актива "УК Межегейуголь" в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:54+0300

2026-09-04T15:54+0300

2026-09-04T15:59+0300

бизнес

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. "Распадская" подтвердила продажу угольного актива "УК Межегейуголь" в Туве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Распадская" подтверждает продажу актива "УК Межегейуголь" в Республике Тыва", - сообщили в пресс-службе. Согласно ЕГРЮЛ, с 3 сентября владельцем 81,2769% доли в "УК Межегейуголь" значится ООО "Промресурс". Предприятие "Промресурс" зарегистрировано в Новосибирске, основной вид деятельности - оптовая торговля твердым топливом, следует из данных реестра.

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бизнес, россия, тува, новосибирск