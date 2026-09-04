https://1prime.ru/20260904/uchastok-873012887.html
Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению
Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению - 04.09.2026, ПРАЙМ
Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению
Подготовлен участок для реализации российско-китайского проекта по разработке Зашуланского месторождения - крупнейшего угольного проекта Забайкалья, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T05:51+0300
2026-09-04T05:51+0300
2026-09-04T05:51+0300
россия
промышленность
забайкалье
китай
кнр
дин сюэсян
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873012887.jpg?1788490298
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подготовлен участок для реализации российско-китайского проекта по разработке Зашуланского месторождения - крупнейшего угольного проекта Забайкалья, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян.
"Что касается Зашуланского месторождения, то уже завершена вырубка для заготовки участка под этот проект", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума.
Запасы Зашуланского месторождения оцениваются в 663 миллиона тонн, его освоением занимается компания "Разрезуголь" - совместное предприятие "Эн+" и китайской CHN Energy, резидент территории опережающего развития "Забайкалье".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
забайкалье
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, промышленность, забайкалье, китай, кнр, дин сюэсян, вэф
РОССИЯ, Промышленность, Забайкалье, КИТАЙ, КНР, Дин Сюэсян, ВЭФ
Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению
Зампремьера КНР Дин Сюэсян: подготовлен участок для разработки Зашуланского месторождения
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подготовлен участок для реализации российско-китайского проекта по разработке Зашуланского месторождения - крупнейшего угольного проекта Забайкалья, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян.
"Что касается Зашуланского месторождения, то уже завершена вырубка для заготовки участка под этот проект", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума.
Запасы Зашуланского месторождения оцениваются в 663 миллиона тонн, его освоением занимается компания "Разрезуголь" - совместное предприятие "Эн+" и китайской CHN Energy, резидент территории опережающего развития "Забайкалье".
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.