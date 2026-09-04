https://1prime.ru/20260904/uchastok-873012887.html

Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению

Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению - 04.09.2026, ПРАЙМ

Подготовлен участок для реализации проекта по Зашуланскому месторождению

Подготовлен участок для реализации российско-китайского проекта по разработке Зашуланского месторождения - крупнейшего угольного проекта Забайкалья, заявил... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T05:51+0300

2026-09-04T05:51+0300

2026-09-04T05:51+0300

россия

промышленность

забайкалье

китай

кнр

дин сюэсян

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873012887.jpg?1788490298

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Подготовлен участок для реализации российско-китайского проекта по разработке Зашуланского месторождения - крупнейшего угольного проекта Забайкалья, заявил заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян. "Что касается Зашуланского месторождения, то уже завершена вырубка для заготовки участка под этот проект", - сказал он в ходе заседания российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, которое проходит на полях Восточного экономического форума. Запасы Зашуланского месторождения оцениваются в 663 миллиона тонн, его освоением занимается компания "Разрезуголь" - совместное предприятие "Эн+" и китайской CHN Energy, резидент территории опережающего развития "Забайкалье". Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

забайкалье

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, забайкалье, китай, кнр, дин сюэсян, вэф