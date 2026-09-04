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Украина договорилась о ввозе топлива через румынские ж/д и речные пути - 04.09.2026, ПРАЙМ
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Украина договорилась о ввозе топлива через румынские ж/д и речные пути
Украина договорилась о ввозе топлива через румынские ж/д и речные пути - 04.09.2026, ПРАЙМ
Украина договорилась о ввозе топлива через румынские ж/д и речные пути
Украина договорилась о ввозе топлива через румынские железнодорожные и речные пути вместо неработающих черноморских портов, заявил украинский первый... | 04.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-04T12:19+0300
2026-09-04T12:19+0300
бизнес
газ
украина
киев
румыния
денис шмыгаль
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Украина договорилась о ввозе топлива через румынские железнодорожные и речные пути вместо неработающих черноморских портов, заявил украинский первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль. Как сообщает издание Ukrainian Shipping Magazine, Киев предпринимает ряд мер для обеспечения топливом на случай военных рисков, в частности диверсификацию маршрутов поставок. По информации издания, особое внимание уделяется румынскому направлению. "Мы достигли конкретных соглашений о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию. Мы работаем на уровне правительства над их реализацией", - приводит издание слова Шмыгаля. По данным издания, украинское правительство запустило пилотный проект по подземному хранению топлива. В сообщении говорится, что на Украине будет создана разветвленная система подземных хранилищ, а также обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Также, по данным издания, увеличиваются запасы топлива. Как сообщило агентство Рейтер 1 сентября, Всеукраинский аграрный совет призвал компании забыть о работе черноморских портов как минимум до декабря 2026 года – января 2027 года. Газета Monde сообщила в конце августа, что работа крупных черноморских портов Украины уже больше месяца парализована, при этом использование альтернативных путей для транспортировки грузов через дунайские порты, железнодорожный и автомобильный транспорт лишь увеличивает издержки. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
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бизнес, газ, украина, киев, румыния, денис шмыгаль
Бизнес, Газ, УКРАИНА, Киев, РУМЫНИЯ, Денис Шмыгаль
12:19 04.09.2026
 
Украина договорилась о ввозе топлива через румынские ж/д и речные пути

Шмыгаль: Украина договорилась о ввозе топлива через румынские ж/д и речные пути

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Украина договорилась о ввозе топлива через румынские железнодорожные и речные пути вместо неработающих черноморских портов, заявил украинский первый вице-премьер и министр энергетики Денис Шмыгаль.
Как сообщает издание Ukrainian Shipping Magazine, Киев предпринимает ряд мер для обеспечения топливом на случай военных рисков, в частности диверсификацию маршрутов поставок. По информации издания, особое внимание уделяется румынскому направлению.
"Мы достигли конкретных соглашений о расширении логистических мощностей железнодорожных и речных путей через Румынию. Мы работаем на уровне правительства над их реализацией", - приводит издание слова Шмыгаля.
По данным издания, украинское правительство запустило пилотный проект по подземному хранению топлива. В сообщении говорится, что на Украине будет создана разветвленная система подземных хранилищ, а также обеспечены надлежащие условия для безопасного хранения нефтепродуктов. Также, по данным издания, увеличиваются запасы топлива.
Как сообщило агентство Рейтер 1 сентября, Всеукраинский аграрный совет призвал компании забыть о работе черноморских портов как минимум до декабря 2026 года – января 2027 года.
Газета Monde сообщила в конце августа, что работа крупных черноморских портов Украины уже больше месяца парализована, при этом использование альтернативных путей для транспортировки грузов через дунайские порты, железнодорожный и автомобильный транспорт лишь увеличивает издержки.
Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение было приостановлено по решению судовладельцев.
 
БизнесГазУКРАИНАКиевРУМЫНИЯДенис Шмыгаль
 
 
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