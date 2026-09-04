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На Украине заявили о самой сложной бюджетной ситуации с 2022 года

На Украине заявили о самой сложной бюджетной ситуации с 2022 года - 04.09.2026, ПРАЙМ

На Украине заявили о самой сложной бюджетной ситуации с 2022 года

Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов, заявил министр финансов Украины... | 04.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-04T15:18+0300

2026-09-04T15:18+0300

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с самой сложной бюджетной ситуацией с 2022 года, которая может привести к сокращению невоенных расходов, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью телеканалу Euronews. "С 2022 года у нас не было подобной ситуации… Сейчас мы слишком близко подходим к тому же сценарию, который был у нас в 2022 году", - передает слова Марченко телеканал. Как сообщает Euronews, Марченко предупредил, что стране, возможно, придется сократить невоенные расходы, если ей не удастся заручиться финансированием со стороны западных стран. По информации телеканала, украинский министр финансов призвал европейских министров "мыслить нестандартно", поскольку Киев готовится к очередной сложной зиме. "Мы уже видим некоторые проблемы с ликвидностью и ожидаем определенного дефицита средств в нашем бюджете… Нам, возможно, придется отложить некоторые выплаты, не связанные с военными расходами", - цитирует Марченко телеканал. Премьер-министр страны Сергей Корецкий заявил первого сентября, что правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами. Агентство Блумберг сообщило в конце августа, ссылаясь на данные высокопоставленных украинских чиновников, что дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, окажется выше ранее ожидавшегося уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны ЕС. Западное агентство отмечает, что Киев столкнулся с растущей дырой в военном бюджете, закрыть которую можно только в случае выполнения политических требований Международного валютного фонда. Ранее Владимир Зеленский на встрече с украинскими журналистами признал дефицит в украинском бюджете на ВСУ в размере 27 миллиардов долларов. Он потребовал у Европы уже сейчас дать часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть дефицит финансирования оборонных расходов. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.

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мировая экономика, украина, европа, сергей марченко, владимир зеленский, ес, всу